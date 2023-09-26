مادورو يدعو لتسوية النزاع الإقليمي بين بلاده وغيانا من خلال مفاوضات مباشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لتسوية النزاع الإقليمي طويل الأمد مع غيانا من خلال المفاوضات المباشرة مع رئيس البلاد محمد عرفان علي.وقال مادورو في بث برنامج "مع مادورو +" لقناة "Venezuela de Televisión"، اليوم الثلاثاء: "أنا، نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا، أؤكد باسم شعبنا استعدادنا لإجراء لقاء معك قريبا في أي مكان من أماكن منطقة البحر الكاريبي لإطلاق حوار واستئناف مفاوضات السلام وفق اتفاقية جنيف".



وأضاف مادورو: "اليوم، تحاول الإمبراطورية الأمريكية، بدعم من الحكومة البريطانية ودمى شركة "إكسون موبيل" الذين يحكمون غيانا، الاستيلاء على ثروة غيانا-إيسيكويبو (المناطق الواقعة غرب نهر إيسيكويبو والتي تطالب بها كاراكاس) وبينها الذهب والماس والتنوع البيولوجي والمياه والغاز وحقول النفط والغاز الضخمة بالبحر".



وتابع: "كانت فنزويلا سابقا ضحية للحكومة البريطانية وتعد اليوم ضحية لشركة "إكسون موبيل" والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة والإمبراطورية الأمريكية".



وأشار إلى أن "الحل المحتمل الوحيد" للنزاع الإقليمي مع غيانا هو "استئناف الحوار المباشر وجها لوجه وفق اتفاقية جنيف".



وأعلنت محكمة العدل الدولية في أبريل الماضي قبول مطالبة غيانا ضد فنزويلا بترسيم الحدود بين البلدين اعتمادا على قرار هيئة التحكيم المنعقدة في باريس عام 1899 والتي قضت، تحت ضغط من بريطانيا بنقل 90% من الأراضي المتنازع عليها إلى غيانا (التي كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الحين) وذلك بفضل خرائط جغرافية مزورة. من جانبها تصر فنزويلا على ترسيم الحدود بين البلدين من خلال المفاوضات المباشرة مع غيانا، وهو الأمر الذي تنص عليه اتفاقية جنيف لعام 1966.



وتصاعد الصراع الإقليمي بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب منح غيانا امتيازات نفطية لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية في منطقة بحرية غير محددة، بالإضافة إلى الخطط الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها.

RT