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تصريح هام من الفيدرالي عن زيادة جديدة بالفائدة

9/26/2023 5:26:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن بقاء التضخم عالقا فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرا أكبر من سياسة البنك المركزي المشددة التي تبطئ الاقتصاد أكثر من اللازم للسيطرة على وتيرة زيادات الأسعار.
وقال جولسبي: "خطر بقاء التضخم أعلى مما نريده هو الخطر الأكبر، حيث يجب علينا إعادة التضخم إلى الهدف".
وقال إن الجدل حول المرحلة الحالية من سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن كونه مقدار ما سيرفعونه، ويتحول إلى المدة التي نحتاجها للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى الذروة.


وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسية ثابتًا في نطاق من 5.25٪ إلى 5.5٪، مع توقع معظم صانعي السياسة أن تكون هناك حاجة إلى زيادة ربع نقطة أخرى هذا العام.


ومن المقرر صدور أحدث بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي هذا الأسبوع.


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