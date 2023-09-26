الذنيبات يدعو البرلمانات الإسلامية لموقف موحد بمواجهة الإساءة للقرآن الكريم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد النائب غازي الذنيبات وجوب تجريم الإساءة للقرآن الكريم والتي تتم عبر ممارسات متطرفة وإرهابية في بعض الدول الإرهابية، مشيراً إلى أن التذرع بحرية الرأي والتعبير أمر مرفوض ويتوجب على البرلمانات العربية والإسلامية التحشيد لوقف تلك الممارسات التي تؤجج مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم.



حديث الذنيبات جاء لدى مشاركته عبر تقنية زووم في أعمال جلسة البرلمانات الإسلامية والتي ترأسها رئيس مجلس الشعب الجزائري إبراهيم بوغالي، قائلاً: نرفض في الأردن الأعمال المتطرفة والجبانة التي يقوم بها المتطرفون في بعض الدول الأوروبية بحرق نسخ من المصحف الشريف، داعياً إلى اتخاذ مواقف برلمانية واضحة لمواجهة الإساءة للأديان والمعتقدات، والوقوف بحزم أمام التذرع بحرية الرأي والتعبير التي باتت تستخدم للنيل من الرموز الدينية.

ولاقت كلمة الذنيبات إشادة مندوبة مجلس الشورى القطري، والتي أثنت على تقديم الأردن مقترحاً للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجريم ازدراء الأديان.



وختم الذنيبات كلمته بالقول: يجب أن تقوم الحكومات بوضع قوانين صارمة لتجريم هذه السلوكيات البغيضة، مثلما يتوجب التزام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية والعنف، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يسهم في نشر هذه السلوكيات المتطرفة.

كما أشار ذنيبات في كلمته إلى ملف آخر تناوله البرلمانيون الإسلاميون والمتعلق بالتغير المناخي، لافتا إلى أن هذا الملف بقي في صلب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني.