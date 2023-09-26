ايكيا تحتفل بإطلاق حملة خليك قد الكركبة وتخفّض أسعار آلاف الحلول!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حفل خاص أُقيم في معرض ايكيا عمَّان، أطلقت ايكيا حملة "خليك قد الكركبة"، وهي دعوة للاستمتاع بكركبة الحياة والإمكانيات العديدة التي يمكن أن تجلبها.



بهذه المناسبة، أوضح أندرس ويستني، مدير معرض ايكيا عمَّان، في كلمة الترحيب بالحضور، كيف تستطيع ايكيا التعامل مع كل أنواع الكركبة التي نواجهها في حياتنا اليومية، بفضل آلاف الحلول التي توفرها لمساعدة الناس على تنظيم حياتهم وفقاً لميزانياتهم، وأذواقهم، واحتياجاتهم الخاصة، والمساحة المتوفرة لديهم.



وقال ويستني: "الحياة، بشكل عام، مليئة بالكركبة، ونحن نحبها كما هي! لأن هناك امكانيات غير محدودة للتعامل معها.

نحن، في ايكيا، خبراء في توفير حياة منزلية أفضل للناس. كل عام نزور مئات المنازل في الأردن، وهذا يساعدنا على أن نفهم احتياجات الناس وأحلامهم بشكل أفضل، وأن نعرف أكثر عن نوع التحديات التي يواجهونها داخل منازلهم".



وأضاف ويستني: "الكركبة، هي واحدة من أكثر الأسباب التي تصيب الناس بالإحباط، ليس فقط في الأردن ، بل في جميع أنحاء العالم. فبحسب نتائج الأبحاث التي أجريت حول الموضوع، قال أكثر من 50 بالمئة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إن الفوضى تسبب لهم التوتر، وأنها سبب رئيسي للتوتر الذي يحصل بين أفراد الأسرة. ونحن، في ايكيا، نتفهم هذه التحديات ونعمل على توفير الحلول التي تساعد الناس في تنظيم حياتهم وفقاً لاحتياجاتهم داخل المنزل.

نريد أن نُلهم الأشخاص الذين يزورون ايكيا بالأفكار والحلول التي نوفرها لمساعدتهم في ترتيب وتنظيم منازلهم بشكل أفضل. لذا، مهما كانت ظروف المعيشة ومساحة المنزل، لدينا حلول بأسعار تناسب الجميع".



وتابع ويستني: "المحافظة على إبقاء أسعار ايكيا في متناول الجميع تبقى على رأس أولوياتنا. لذلك بذلنا جهداً كبيراً حتى استطعنا أن نُخفّض أسعار آلاف الحلول التي لدينا لمنح الأشخاص العديد من الإمكانيات الجديدة لتنظيم منازلهم بشكل أفضل".



وأضاف: "نحن نؤمن بأن المنزل هو المكان الأهم في العالم. نحن نريد أن نكون إلى جانب الناس، لذلك نوفر لهم حلول التخزين ذات التصاميم الجميلة والعملية، وبأسعار معقولة تناسب الجميع. من خلال مساهمتنا هذه نحن نأمل أن نساعد جميع الناس في الأردن في الحصول على حياة منزلية أفضل".



خلال الحفل، الذي أقيم يوم أمس، عرضت ايكيا نماذج عن الكركبة التي تعم غرف المنزل، وكيف يمكن أن تصبح مرتبة ومنظمة بفضل حلول التخزين الجميلة والعملية التي توفرها لكل ركن من أركان المنزل بأسعار معقولة تناسب الجميع. لقد كان حفلاً ممتعاً أظهرت فيه ايكيا قدرتها على مواجهة كل التحديات التي تجلبها الكركبة!

واختتم ويستني ، قائلاً: "خليك قد الكركبة واحنا معك!".

لمزيد من المعلومات حول حلول التخزين ذات الأسعار المخفضة، بإمكانك تصفح كتالوج ايكيا:









































































