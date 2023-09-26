انخفاض أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تحركت أسعار الذهب عالمياً نحو الانخفاض خلال هذه تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة.
وينتظر المستثمرون تقرير التضخم المفضل لدى الفيدرالي للحصول على المزيد من الإشارات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1930 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1912 دولار للأوقية.
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