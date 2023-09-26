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انخفاض أسعار الذهب عالمياً

9/26/2023 5:25:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحركت أسعار الذهب عالمياً نحو الانخفاض خلال هذه تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة.
وينتظر المستثمرون تقرير التضخم المفضل لدى الفيدرالي للحصول على المزيد من الإشارات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1930 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1912 دولار للأوقية.

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