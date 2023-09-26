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الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

9/26/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى شاهر الرازم، أثناء تواجده في مكان عمله قرب مصلى باب الرحمة.

وفا


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