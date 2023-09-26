الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
التاريخ
9/26/2023 5:25:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى شاهر الرازم، أثناء تواجده في مكان عمله قرب مصلى باب الرحمة.
وفا
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