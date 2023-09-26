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ما سبب زيارة الفنان جورج وسوف الى امريكا ؟

9/26/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد المطرب جورج وسوف لزيارة الولايات المتحدة وذلك لإحياء عدد من الحفلات الغنائية.
من المقرر أن تبدء الجولة الغنائية في يوم 28 أكتوبر المقبل وذلك بولاية لوس أنجلوس، ويحيي حفله الثاني في يوم 4 نوفمبر المقبل بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية، ويكون الختام في يوم 5 نوفمبر المقبل بولاية نيوجيرسي ويقدم خلال الحفلات أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة للجاليات العربية التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفجر الفني


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