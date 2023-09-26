ما سبب زيارة الفنان جورج وسوف الى امريكا ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يستعد المطرب جورج وسوف لزيارة الولايات المتحدة وذلك لإحياء عدد من الحفلات الغنائية.
من المقرر أن تبدء الجولة الغنائية في يوم 28 أكتوبر المقبل وذلك بولاية لوس أنجلوس، ويحيي حفله الثاني في يوم 4 نوفمبر المقبل بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية، ويكون الختام في يوم 5 نوفمبر المقبل بولاية نيوجيرسي ويقدم خلال الحفلات أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة للجاليات العربية التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.
الفجر الفني
MENAFN26092023000208011052ID1107142978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.