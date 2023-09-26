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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

9/26/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت، اليوم الثلاثاء، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة: "تم في الساعة 09:40 تقريبا من 26 سبتمبر الجاري إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف واقعة في الأراضي الروسية. وقامت الأنظمة المناوبة للدفاع الجوي الروسي بتدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".


وأفادت الوزارة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإسقاط مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة كورسك.

RT

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