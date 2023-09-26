الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت، اليوم الثلاثاء، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الوزارة: "تم في الساعة 09:40 تقريبا من 26 سبتمبر الجاري إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف واقعة في الأراضي الروسية. وقامت الأنظمة المناوبة للدفاع الجوي الروسي بتدمير مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
وأفادت الوزارة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بإسقاط مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة كورسك.
RT
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