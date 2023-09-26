شركة بيرسيبتيفيتي ترسخ حضورها الرائد في قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات

(MENAFN
- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 سبتمبر 2023: كشفت بيرسيبتيفيتي، الشركة الرائدة المتخصصة بحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي على مستوى دولة الإمارات، عن تعزيز أعمالها المتعلقة بتمكين الشركات في القطاع ودعمها في الحد من تسريب المطالبات وعمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام. وتساعد هذه المنهجية العملاء على تحقيق وفرات كبيرة في التكاليف على مستوى القطاع. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الصناعي، تدعم الشركة قطاع التأمين من خلال توفير حلول متطورة ودعم أكبر شركات التأمين العالمية في رقمنة المطالبات وأتمتها.
ومنذ تأسيسها عام 2017، ساعدت منصة الذكاء الاصطناعي العميقة من بيرسيبتيفيتي عدداً كبيراً من الشركات على تطبيق حلولٍ متطورةٍ في مجال المطالبات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة المطالبات والحدّ من عمليات الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام وتقديم التحليلات. وتتميز منصة بيرسيبتيفيتي القائمة على تعلم الآلة بتقديم معدل دقة عالي بنسبة 99%، لتتفوق على عمليات المراجعة التقليدية، والتي تواجه احتمالية أكبر لوقوع الأخطاء البشرية عند التعامل مع الأنظمة المعقدة وكميات البيانات الكبيرة لدى شركات التأمين. وتلقى المنصة رواجاً كبيراً بين أبرز شركات التأمين مثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.
وأطلقت الشركة منتجها الشهير شيرلوك كثمرة لأبحاث دقيقة وسنوات من الخبرة في كشف عمليات الاحتيال لدى شركات التأمين الطبية في جميع أنحاء العالم. ويعتمد الحل على التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي وتدقيق الوثائق الطبية ومختلف أساليب تحليل البيانات. ويساعد شيرلوك الكثير من الشركات على مكافحة عمليات الاحتيال وتحقيق إيرادات ملموسة. وتلتزم المنصة بمواصلة تحسين قدراتها من خلال إضافة قواعد بيانات متجددة وخوارزميات ذكاء اصطناعي ذكية لتلبية المعايير الحديثة ومتطلبات السوق المتنامية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سانديب خورانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيرسيبتيفيتي: "تركز رؤيتنا على تمكين شركات التأمين من خلال تقديم حلولٍ مبنية على البيانات، ما يساعد هذه الشركات على اتخاذ قراراتٍ واعية والتكيّف مع تغييرات السوق المتزايدة. ونحرص على ضمان مواكبة الشركات لتغيرات قطاع الرعاية الصحية وانسجامها مع الابتكارات التكنولوجية ومستجدات القطاع. كما نحرص على تقديم حلولٍ مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء ومزودي الخدمات، ما يوفر تخصيصاً ومرونة في التنفيذ، حيث تصل دقة الحلول التي نقدمها في الشركة إلى 99% في إطار سعينا إلى تقليص الخطأ البشري وضمان أفضل العائدات النقدية للاستثمارات".
ويرتقي معدل الدقة الذي توفره الشركة ضمن قطاع التأمين إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي يسهم في إرساء معايير جديدة للكفاءة والمصداقية. كما تقدم الشركة الرائدة أعلى مستويات الكفاءة التنفيذية والحلول العميقة والتحكم بمطالبات الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين جودة الرعاية. وترتقي بيرسيبتيفيتي بأساليب تحليل بيانات الرعاية الصحية، باستخدام منصات متطورة ولوحات تحكم مصممة مسبقاً وأنظمة إنذار إلى جانب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وتبرز الشركة بمكانتها الرائدة في برنامج تسريع الأعمال للشركات الناشئة من جوجل وبصفتها عضواً في برنامج تسريع الأعمال في أبوظبي Hub71، وتعتزم إعادة رسم ملامح مستقبل معالجة مطالبات التأمين والحد من عمليات الاحتيال في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.
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لمحة عن شركة بيرسيبتيفيتي:
شركة بيرسيبتيفيتي هي شركة متخصصة بتزويد قطاع التأمين بالبرمجيات المبنية على الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة شركات التأمين الصحي على اعتماد حلول متطورة في مجال مطالبات التأمين الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتتها، وكشف عمليات الاحتيال والحد من الهدر وإساءة الاستخدام وتوفير تحليلات حديثة للبيانات. وتصل دقة منصة الشركة القائمة على التعلم الآلي إلى نسبة 99%، لتتفوق بذلك على دقة المراجعات البشرية التقليدية. وتتمثل أفضل إبداعاتها في برنامج شيرلوك القائم على التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي وتدقيق الوثائق الطبية ومختلف أساليب تحليل البيانات، لضمان أعلى مستويات الدقة والمصداقية.
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