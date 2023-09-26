فوركس العالمية التابعة لمجموعة ستونكس تعلن شراكتها مع شركة البرمجيات الرائدة Capitalise.ai

(MENAFN
- Click On Group) على هامش معرض فوركس اكسبو دبي، أعلنت شركة Capitalise.ai الرائدة عالمياً في مجال تحليل وأتمتة التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي و FOREX.الإسم التجاري لشركة Gain Global Markets Inc.، عن إطلاق شراكة تتيح لعملاء FOREXعلى مستوى العالم تحليل وأتمتة عمليات التداول مجاناً وذلك استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة مؤتمتة وذلك بحلول أكتوبر 2023. تتوفر المنصة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، ليتم اطلاقها اليوم للمتداولين في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمنصات التداول عبر الإنترنت من 9.32 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 12.16 مليار دولار أمريكي في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1٪. تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز تجاري رئيسي، ومن المتوقع أن تصل قيمة صناعة التداول عبر الإنترنت إلى تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمكن أن تتجلى علامات هذا النمو من خلال وجود العلامات التجارية العالمية واتجاهات الصناعة في المنطقة.
تتيح تقنية Capitalise.ai لمتداولي FOREXإنشاء وتحليل وأتمتة استراتيجيات التداول باللغة الإنجليزية اليومية دون الحاجة إلى الإلمام بمهارات البرمجة.
وتعلق ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس بقولها: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بالأدوات التي يحتاجونها لإضافة أقصى قيمة إلى تجربتهم في التداول. ومن خلال الشراكة مع أفضل المنتجات في فئتها مثل Performance Analytics، تتيح لنا تقنية Capitalise.ai إضافة أتمتة سهلة الاستخدام إلى عمليات التداول الخاصة بعملائنا".
ويضيف أمير شيوفيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة : Capitalise.ai"هذه الشراكة الناجحة مع FOREXتؤكد فعالية منصتنا بشكل كبير، حيث يمكن توسيع نطاق حلول التداول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملاء FOREX حول العالم، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً وفعالية."
ويوفر "معالج" واجهة Capitalise.ai إدخالاً نصياً باللغة الإنجليزية بدون تعليمات برمجية وبنمط حر يسمح للمتداولين بإنشاء سيناريوهات أو تنبيهات تداول آلية، والتي يمكن اختبارها مسبقاً وتنفيذها على الفور باستخدام حسابات تداول . FOREXيمكن أن تكون خطط التداول الآلية بسيطة أو معقدة مع واحد أو ما يصل إلى مئات شروط الدخول أو الخروج. تستفيد Capitalise.ai من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجعل تداول الخوارزميات متاحاً لجميع المتداولين، بغض النظر عن قدرتهم على البرمجة.
وللاستفادة من الوصول المجاني إلى مجموعة Capitalise الكاملة من إمكانيات الأتمتة والتحليل، يحتاج متداولو FOREXببساطة إلى إنشاء حساب Capitalize مجاني ثم ربط تفاصيل تسجيل الدخول مع حسابات FOREXالخاصة بهم. يمكن لعملاء FOREXالجدد أيضاً الاستمتاع بجميع مزايا خدمة Capitalise.ai بمجرد قيامهم بالتسجيل.
سيتمكن متداولو FOREXأيضاً من الوصول إلى تطبيق Capitalise.ai للهاتف المحمول لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، مما يُسهل أتمتة التداول في أي وقت تكون فيه الأسواق مفتوحة.
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