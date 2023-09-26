20 مليون دولار حجم استثمارات شركة يوتيرا في أول مشروع للأسمدة العضوية بإمارة رأس الخيمة

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 26 سبتمبر 2023: أعلنت شركة يوتيرا الشرق الأوسط والمتخصصة في الصناعات الزراعية عن استثمار 20 مليون دولار أمريكي في بناء وتطوير أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة لإنتاج الأسمدة العضوية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وتهدف من خلالها إحداث ثورة في قطاع الزراعة وإيجاد حلول للتحديات البيئية وتعزيز مفهوم الاستدامة.
تنتمي شركة يوتيرا إلى مجموعة يونيباكس الاستثمارية المتعددة الجنسيات، واستحوذت الشركة مؤخراً على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 33 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية بغرض إنشاء محيط حيوي مستدام في المنطقة. وتخطط الشركة لإنتاج أسمدة عضوية بمواصفات حيوية دقيقة تتميّز بالكفاءة العالية للاستخدام الزراعي وإجراء البحوث العلمية وذلك بواسطة اتباع طرق فريدة لزراعة النباتات والفطريات ذات الأهمية الطبية. كما ستعمل الشركة على زراعة الفواكه والخضروات وثمار التوت في المزارع المغلقة والمفتوحة وتربية الحيوانات من أجل إنتاج المنتجات والمواد الغذائية العضوية.
ويهدف تنفيذ مشروع شركة يوتيرا في دولة الإمارات إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية ومنها إنتاج أسمدة عضوية ذات كفاءة عالية من أجل تحقيق الربحية في أسواق الدولة والأسواق العالمية. كما يرمي المشروع إلى ضمان حصول سكان المنطقة على كميات كافية من المنتجات التي تتميّز بالجودة العالية والصديقة للبيئة. وسيتم تطوير المنتجات التي تحمل علامة شركة يوتيرا التجارية دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية ولن تحتوي عملية الإنتاج على إضافة المواد الكيميائية الضارة والكائنات المعدلة وراثياً لتشجيع استخدام مصادر الغذاء الطبيعية والصحية وللمحافظة على الصحة العامة وتقليل استنزاف موارد التربة الهامة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أناتولي يونيتسكي، مالك مجموعة يونيباكس ومؤسس شركة يوتيرا: "لعبت العديد من العوامل دوراً في اتخاذ الشركة لقرار تأسيس عملياتها في إمارة رأس الخيمة. وأود أن أعرب عن إعجابي برؤية حكومة رأس الخيمة لتحويل الإمارة إلى وجهة رائدة إقليمياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما ساهم موقع الإمارة الاستراتيجي في مساعدتها على تقديم حلول لوجستية ممتازة علاوة على إطلاق مشروع شركة الاتحاد للقطارات والذي سيفتح آفاق جديدة من الإمكانيات. وأرغب أيضاً الإشادة بدعم فريق راكز طوال رحلة أعمالنا بدايةً من إجراءات تسجيل المنشأة الجديدة واستحواذها ووصولاً إلى تسهيل إجراءات فتح حساب الشركة المصرفي وغيرها من الخدمات."
ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نرحب بانضمام شركة يوتيرا إلى مجتمع أعمالنا الذي يضم العديد من الشركات العاملة في مختلف المجالات. نحرص في راكز على دعم الابتكار والاستدامة في جميع جوانب الأعمال، حيث تتبع شركة يوتيرا النهج ذاته في الابتكار وتقديم الحلول بتطويرها للأسمدة العضوية لمواجهة التحديات البيئية في مجال الزراعة وهو الأمر الذي يساهم في استدامة الزراعة في إمارة رأس الخيمة. كما يظهر هذا الأمر جلياً تزامناً مع التزامنا بعام الاستدامة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات لتتمكن من المساهمة في صنع مستقبل صديق للبيئة. ولا يقتصر الأمر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يتجاوزه بالتزامنا الثابت تجاه الاستدامة ودعم نمو الشركات."
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