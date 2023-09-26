مَجمع 421 للفنون يعلن عن برنامج خريف 2023 "السعادة الأرضية" الذي يستكشف علاقتنا الانسانية بالبيئة والمناخ ‎

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- RPR) أعلن مَجمع 421 للفنون، المنصة المستقلة المتعددة التخصصات والتي تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين، عن برنامجه لخريف عام 2023: السعادة الأرضية. يستمر هذا الموسم من 24 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، ويقدم معرضين رئيسيين وأكثر من عشرين ورشة وحوارات وفعاليات خاصة تستكشف العلاقة الوثيقة بين الإنسانية والطبيعة. يفتتح المعرض الجماعي "تسع عُقد للّاوجود" بتاريخ 22 أكتوبر، من تقييم ريتيكا بيسواس، والذي هو نتاج برنامج تطوير خبرات التقييم الفني، والمعرض الفردي للفنانة أسماء بالحمر: فَراغات مُصْمتَة، والتي تشارك في نسخة عام 2023 من برنامج 421 للتطوير الفني.
كما يقدم برنامج خريف 2023 بالتزامن مع المعرضين مجموعة متنوعة من ورش العمل والحوارات والفعاليات الخاصة التي تعنى بالتمكين والتثقيف من خلال التعاون مع فنانين ومبدعين وحرفيين وباحثين وأكاديميين وأصحاب مبادرات من مقيمي دولة الإمارات. ويتميز البرنامج بتقديم ورش عمل تفاعلية صديقة للبيئة، وجولات في الطبيعة، وحوارات ومناقشات مع خبراء البيئة، وتجارب حرفية تستكشف المواد المحلية، ومهرجان سينمائي يعرض أعمال متعلقة بالمناخ، فضلاً عن جلسات الطهي المنزلية، وغيرها من الفعاليات الخاصة التي تحتفي بكوكبنا وتسعى لحمايته.
يتزامن برنامج خريف 2023، الذي أشرف على تنظيمه وتصميمه أحمد البيساني، سلمى المنصوري، سارة بشير، كيرتانا شيروكوري، دانا حسينو، وزينة صالح، مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ليقدم نهجًا يرتكز على الشباب ويدعو لتعزيز التفاعل العميق والهادف مع البيئة. كما يشكل برنامج "السعادة الأرضية" دعوة للتواصل والتعلم والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا، وعالمًا يكون فيه الفرح مرادفاً للانسجام مع الطبيعة.
وأشار فيصل الحسن، المدير العام لمَجمع 421 للفنون، إلى أن برنامج خريف 2023 هو نتاج تعاون وثيق مع الفنانين المتدربين لتقديم برنامج ذا صلة بالواقع العالمي الذي نعيشة. وقال: "منذ انطلاقتنا في العام 2015، كانت رسالتنا أن نكون منصة تدعم أصوات الفنانين والمبدعين الناشئين في دولة الإمارات من خلال برامجنا ومبادراتنا. وقد قمنا بتقديم ما هو أكثر من ذلك في هذا الموسم، إذ منحنا الدفعة السادسة من برنامج 421 للتدريب والإرشاد فرصة صياغة برنامجنا لخريف 2023 ووضع تصوراتهم له. وقد عملت الدفعة السادسة من برنامج التدريب الداخلي والإرشاد على مدى الأشهر القليلة الماضية عن قرب مع فريق 421 لوضع برنامج عام طموح ذو أبعاد نقدية يتناول قضايا أزمة تغير المناخ. كما صمموا برنامجًا موسميًا مميزًا يجمع الشباب والفنانين والمبدعين والباحثين والأكاديميين وخبراء البيئة والمجتمع الأوسع نطاقًا لمناقشة التحديات البيئية في منطقتنا والعالم. ويسعدنا للغاية أن نشارك معكم هذا البرنامج الذي يتماشى مع محاور مؤتمر الأطراف (كوب 28)".
أدناه تفاصيل برنامج خريف العام 2023:
المعارض المقبلة
أسماء بالحمر: فَراغات مُصْمتَة
ضمن برنامج التطوير الفني
من 22 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023
رواق 1
يُعد المعرض الفردي لأسماء بالحمر، "فَراغات مُصْمتَة"، نتاجاً لبرنامج 421 للتطوير الفني. ويضم أعمالاً جديدة مستوحاة من التاريخ المعماري لدولة الإمارات، ويجسد العلاقة المتغيرة بين الجغرافيا الطبيعية والبيئات الحضرية الديناميكية.
تتناول أسماء والتي تركز على تأملاتها في الثقافة والهوية الوطنية، تاريخ دولة الإمارات من خلال معالمها التي صنعها الإنسان. كما يروي "فَراغات مُصْمتَة" التطور الطبوغرافي لدولة الإمارات، متأثرًا بالحداثة الكلاسيكية الغربية، والتقليدية المعاصرة في الإسلام، والعلاقات التجارية التاريخية التي شكلت الكثير من هذا المشهد. يكشف التفسير البارع للفنانة عن تنوع حساسيات التصميم وتشعباتها التي جعلت الهوية الجمالية المعمارية للإمارات ما هي عليه اليوم.
"فَراغات مُصْمتَة" هو نتاج نسخة 2023 من برنامج التطوير الفني، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الفنون الناشئة.
تسع عُقد للّاوجود
تقييم: ريتيكا بيسواس
من 22 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2023
رواق 2
"تسع عُقد للّاوجود" معرض جماعي يضم أعمال تسعة فنانين ومفكرين وصناع أفلام وباحثين ناشئين ومعروفين من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. يتمحور المعرض حول الانقراض المرتبط بالمناخ عن طريق أنماط مختلفة من الإنكار والإسراف حسبما تعبر عنها العُقد الفنية التسعة، بهدف معاينة سبل جديدة للعيش بصورة أكثر إنصافاً في ظل الأزمات الحالية التي نمرّ بها.
إن البيانات المناخية والعلوم المتعلقة بالانقراض البشري وغير البشري مثبتة ووفيرة ومتاحة، لكن القليل منّا يؤمن باحتمالية انقراضنا، أو على الاقل يستبعده. تتجلى هذه الاحتمالية في الوفيات والكوارث الحاصلة في مناطق وأماكن أخرى، تحدث لأفراد ومجتمعات أخرى سِوانا نراها هشة وضعيفة – لكن ليس نحن.
لا تنبع هذه اللامبالاة من نقص المعرفة، بل من عجزنا عن التعامل بصورة نقدية ووجودية مع ما تمثله الأزمات المناخية بالنسبة لنا.
لا يكفي مجرد الكشف عن الوقائع الفعلية للانقراض لتغيير حقائق الحداثة وسلوكياتنا أو أنماط تفكيرنا المتأصلة فينا.
لا يمثل معرض "تسع عُقد للّاوجود" محاولة لتمثيل الأنثروبوسين، بل تصورًا لعدم الوجود، أي مبدأ العدم نفسه باعتباره مساحة للإبداع وتوليد الأفكار. إن العوالم الفنية المعروضة هنا ليست عبارة عن دلالات للانقراض، بل مقترحات واقعية للمجهول. تحمل أشكال الإنكار والإسراف في أعمال الفنانين المشاركين تزامنًا بين الوفرة والفراغ، ومفارقة الانقراض نفسه، والتي نجد أنفسنا في خضمها (الوفرة)، ولكننا عاجزون عن تصورها (الفراغ). نواجه من خلال أنماط الإسراف الماثلة صورًا من انتهاء الوجود والكارثة المناخية بحد ذاتها بطرق لم تخطر على البال - باللجوء إلى الفن الهابط، والتذلل، والإسفاف، والتجريد، والسوداوية، والتهور، والغرابة.
يشارك في هذا المعرض كلاً من مريم الزياني، وفيصل بغريش، وكليمنسيا إيشيفيري، وأنميك لاب، ومالك إريتزيا، و زارا محمود، وأمبا سيال بينيت، وابيشاتبونج ويراسيتاكول، وأيمن زيداني، وتتبنى مشاريعهم وسائط متنوعة، بما في ذلك الرسم والصور المتحركة والنحت والنصوص والأعمال الصوتية والأعمال التركيبية متعددة الوسائط.
معرض " تسع عُقد للّاوجود" من تقييم ريتيكا بيسواس، وهو نتاج رحلة امتدت لسنة كاملة ضمن برنامج تطوير خبرات التقييم الفني الذي ينظمه مَجمع 421 للفنون بالتعاون مع معهد بومباي للتحليل والبحث النقدي (بيكار).
برنامج خريف 2023
من 24 سبتمبر حتى 21 ديسمبر 2023
ورشة عمل
حلقات جماعية: نكهات سودانية مع سارة وأمت
التاريخ: 14 أكتوبر 2023
الزمن: 3:00 – 5:00 مساءً
تقدم الشيف أمات وابنتها سارة في حلقات جماعية أشهر المقبلات السودانية المتمثلة بسلطة الدكوة والفول المدمس، الى جانب مشروب الكركديه الشهير، ولكن بلمسة فريدة. يعد تقاسم الوجبات في السودان تقليداً متبعاً وثقافة رائجة ورمزاً للسلام والتناغم بين الناس.
ورشة عمل
حلقة جماعية: كيمياء المثلجات مع أنانت ورحاب
التاريخ: 28 أكتوبر 2023
الزمن: 2:00 – 4:00 مساءً
الحلقة الجماعية الثانية لهذا الموسم ستكون مع مؤسسي "مينا كريمري" رحاب وأنانت؛ يتعرف فيها المشاركون على تراث ومطبخ دولة الإمارات الغني أثناء صنع المثلجات المحلية الطبيعية. تتضمن المكونات مزيجاً فريداً من النكهات مثل البرتقال والهيل والرطب الطازجة.
قفزات ملونة مع الموهوبين الصغار
التاريخ:28 أكتوبر11 نوفمبر و9 ديسمبر 2023
الزمن: من 4:30 حتى 6 مساءً
تعود سلسلة قفزات ملونة من جديد هذا الخريف. تهدف ورشة العمل هذه إلى تقديم الشباب اليافعين إلى شخصيات ملهمة من صناع الإبداع في دولة الإمارات، حيث يتعلم المشاركون في هذا الموسم كيفية العناية بالبيئة بطرق مختلفة من خلال الفنون. تتضمن هذه الجلسة قراءة القصص والحرف اليدوية المستوحاة من الدروس المستفادة. القصص متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.
مهرجان الأفلام مع سينما عقيل خلال عطلة نهاية الأسبوع
التاريخ: 3 نوفمبر - 5 نوفمبر
الزمن: :5:00 مساءً - 11:30 مساءً
يشهد هذا الموسم عطلة نهاية أسبوع تحتفي بمجموعة من الأفلام الإقليمية التي تستكشف أزمة المناخ، ويشمل البرنامج عروض أفلام وجلسات نقاشية وورش عمل وأنشطة متنوعة، فضلا عن عروض أفلام عائلية.
يعرض المهرجان، الذي يستمر لثلاثة أيام، أفلاماً طويلة وقصيرة روائية ووثائقية وتجريبية، تركز جميعها على البيئة.
كما تُعقد أيضًا حلقات نقاشية وجلسات أسئلة وأجوبة يقودها صانعو الأفلام والمبدعون، لاستكشاف موضوعات مستوحاة من الأفلام المعروضة خلال البرنامج، فضلاً عن عروض أفلام للأطفال في المساحات الداخلية يمكن للأطفال خلالها الاستمتاع بوجبات خفيفة ومشروبات لذيذة ومقاعد مريحة.
ورشة عمل
أفلام قصيرة حول التغير المناخي: قم بصياغة واقعك المناخي كما تتمنى
التاريخ: 3 نوفمبر 2023
الزمن: 4:00 مساءً - 6:45 مساءً
في إطار مهرجان نهاية الأسبوع للأفلام
صانعو الأفلام وكتاب السيناريو مدعوون خلال مهرجان نهاية الأسبوع للأفلام لحضور ورشة باستضافة شركة Greener Screens حول إنتاج أفلام مستدامة يتم إخراجها باستخدام هاتف ذكي والبيئة المحيطة. يتمكن المشاركون في ورشة أفلام قصيرة حول التغير المناخي: قم بصياغة واقعك المناخي كما تتمنى من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتطوير أعمالهم الخاصة.
ورشة عمل
بحث وقطاف في منطقة الميناء مع شيرين سيف
التاريخ: 11 نوفمبر 2023
الزمن: 4:00 مساءً - 5:30 مساءً
انضموا إلى الفنانة الأدائية شيرين سيف في جولة عامة وعرض أدائي يستكشف النظام الحيوي المتنوع في منطقة ميناء زايد.
تقدم شيرين، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء، وثائق وبحوث أجرتها في المنطقة.
الجميع مدعوون للانضمام إلى هذه الورشة والمشاركة في عملية التوثيق.
الحافلة الثقافية
رحلات الحافلة الثقافية تعود من جديد بأسعار مخفضة على التذاكر والجولات بقيادة مرشدين، وبرفقة مجموعة من محبي الفن وعشاقه.
محطات الحافلة:
أسبوع دبي للتصميم وداون تاون ديزاين
التاريخ :11 نوفمبر 2023
ترينالي الشارقة للعمارة
التاريخ: 12 نوفمبر 2023
جولة في حي القطارة
التاريخ: 19 نوفمبر 2023
"إلى الأرض" في مركز جميل للفنون و"نقطة لقاء" في مؤسسة الشارقة للفنون
التاريخ: 26 نوفمبر 2023
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
ندوة
مكتبة المواد: وجهات نظر بديلة حول المشاركة البيئية
التاريخ: 18 نوفمبر 2023
الزمن: سيتم التأكيد
مكتبة المواد هي حدث ليوم واحد يجمع مصممين مقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفكار مبتكرة يمكن أن تحول عالمنا إلى مكان أكثر خضرة وانصافًا.
تطرح الندوة، من خلال برنامج الحوارات والعروض التقديمية وورشات العمل، أفكارًا ثرية تتحدى أنماط الاستهلاك الحديثة. كما يقدم الباحثون والمبتكرون والمبدعون استكشافاتهم لمواد ووسائط متنوعة عبر محادثات مجدولة ضمن عرض مؤقت.
يعد هذا الحدث بتوسيع طريقة التفكير في صنع الأشياء اليومية، من الأساليب غير التقليدية مثل صناعة الخرسانة من الرمل إلى الاستخدامات البارعة لمواد النفايات لزراعة الفطر. .تشمل ورش العمل التي تقام خلال هذه الندوة صناعة قهوة التمر، وتجارب الغزل الفطري (الميسيليوم)، وتصميم التكنولوجيا الحيوية.
من المقرر الإعلان عن البرنامج التفصيلي بما في ذلك قائمة المتحدثين والمساهمين على موقع المنصة قريبًا.
حدث خاص
أمسية المصممين: ألوان الخريف
التاريخ: 19 نوفمبر 2023
الزمن: 6:00 مساءً - 9:00 مساءً
يقود أول أمسية للمصممين على الإطلاق في مَجمع 421 للفنون المصمم والقيّم غسان سلامة، بمشاركة من مصممين آخرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وهي أمسية مخصصة للمصممين العاملين في مختلف التخصصات للتعلم من بعضهم والتواصل من خلال المأكولات والموسيقى والفن.
هذه فرصة لتجمع المبدعين الذين يجمعهم الشغف والاحتفاء بروح المجتمع.
حدث خاص
إصدار كتاب
التاريخ: 25 نوفمبر 2023
يخطط مَجمع 421 للفنون لنشر إصدار قائم على بحث أجرته لينا رمضان، والمبني على بيان المدرسة الكريستالية (البيان البلوري) في عام 1976 في العاصمة السودانية الخرطوم، والذي أصدرته مجموعة من الفنانين مثل كمالا إبراهيم إسحاق، ومحمد حميد شداد، ونايلة الطيب، وهشام عبد الله، وهاشم إبراهيم، حيث قدموا ملاحظات جمالية وفلسفية حول موضوعات مثل الزمن والمعرفة وقياس المكان واللغة ونقد أنماط صنع الفن في إطار "عالمي" متزايد.
يقدم كتاب رمضان مداخلات ومقالات فنية للفنانين والباحثين في بداية حياتهم المهنية والناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، ممن يستخدمون - بأسلوب نقدي - صناعة الصور والنصوص لفهم التغير البيئي. يهدف الكتاب التجريبي إلى التفكير في الاتجاهات الفنية المعاصرة ووضع مفاهيم مثل معرفة الأرض، والتدهور البيئي، والجنون، ونهاية العالم في إطار حوار. يأخذ المساهمون البيان الكريستالي باعتباره نقطة انطلاق ليذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك لدراسة عرض الموضوعات المتعلقة بحقبة الأنثروبوسين.
ترقبوا المزيد من المعلومات على موقع المنصة قريبًا.
ورشة عمل
أدوات الفنان: استراتيجيات التقدم للدعوات العامة
التاريخ: : 8 - 10 ديسمبر 2023
تتناول هذه الدورة التدريبية الشخصية، والتي تستغرق ثلاثة أيام، التحديات التي يواجهها الفنانون والممارسون الإبداعيون عند التقدم للدعوات العامة والمنح والفرص المهنية الأخرى. تقدم المدربة جولين فريزيل خلال الجلسة استراتيجيات حول طرق العثور على الفرص المناسبة للمسارات المهنية والتقديم لها، وأفضل الإجراءات المتبعة عند كتابة طلبات التقديم.
تتضمن الدورة مساهمات من محترفين في صناعة الفن يشاركون رؤاهم حول كيفية اتخاذ لجان التحكيم قراراتها عند المداولة حول المنح أو طلبات الدعوة المفتوحة.
تتناول الجلسات أيضًا المتطلبات الشائعة لتقديم الطلبات والأفكار الخاطئة والنهج الفعال لنجاح التقديم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 421.
حدث خاص
صياغة الروابط: مجلس الحرف
التاريخ: 9 ديسمبر 2023
الزمن: 1:00 مساءً – 7 مساءً
إنضموا إلى 421 في يوم حافل بالورشات التي تحتفي بالحرف اليدوية والتقليدية. ينظم هذا البرنامج بالتعاون مع الجهات الإماراتية الداعمة للحرف التراثية، ويتضمن ورشات عمل تتعمق في الممارسات الإبداعية المتجذرة في دولة الإمارات.
يقدم هذا الحدث الفرصة للمشاركون للقاء متخصصين محليين في مجلس تراثي لاستكشاف التقنيات التقليدية والمعاصرة التي يمكن دمجها بسلاسة في الحياة اليومية. تركز الورشات على الأساليب والنهج التي كانت متبعة في الماضي، والتي يمكن أن تثري وجهات نظرنا المستقبلية. تشمل ورشات العمل التي تقام خلال هذا الحدث: صناعة الحناء، وصناعة المدخن، والطين والخزف والمزيد.
سيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي على موقع 421 قريبًا.
ورشة عمل
أجزاء من الميناء: ورشة تجميع
التاريخ: 10 ديسمبر 2023
المكان : ميناء زايد ومَجمع 421 للفنون
الزمن: 3:00 مساءً - 6 مساءً
تستكشف هذه الورشة، التي هي بإشراف متدربي 421، المساحات الحضرية في ميناء زايد من خلال جولات بصحبة مرشدين، وتدور حول الحفاظ على المنطقة أثناء جمع الأشياء المهملة، ومن ثم التوجه إلى لوحة الرسم لإنشاء أعمال فنية باستخدام مواد مختلفة.
سيتمكن المشاركين من رؤية الميناء والانسجام معه من منظور جديد (وباستخدام بعض الألوان) إلى جانب إمكانية اصطحاب تذكار خاص إلى المنزل.
فرص للفنانين ومحترفي الفن والشباب
برنامج التدريب والإرشاد
باب التقديم مفتوح من 29 سبتمبر 2023
اخر موعد للتقديم 27 أكتوبر 2023
يقدّم هذا البرنامج للممارسين المبدعين من مختلف الخلفيّات فرصًا للتّدرّب والاسترشاد في بيئة توفّر الإعداد المهنيّ والتّطوير الوظيفيّ للمهنيين في بداية مسيرتهم المهنيّة. توفّر فرص التّدريب هذه نظرة على المسارات الوظيفيّة والفرص المستقبلية، مقدمة فرصة للتعمق في سير عمليّات هذا المركز الثّقافيّ بمختلف أقسامه.
يستمر التدريب مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر - من يناير إلى يونيو 2023 ومن يوليو إلى ديسمبر 2023 – على أن يتم قبول خمسة متقدمين لهذه الدورة.
فيما يلي فرص التدريب المتاحة: الإدارة وإدارة المشاريع، والاتّصالات، والتسويق، والبرامج والمبادرات التّعليميّة، وتصميم المعارض، والبرامج العامّة ومشاركة المجتمع، والعمليات والفعاليات.
برنامج اليافعين
يبدأ تلقي الطلبات من 29 سبتمبر
آخر موعد لطلبات لبرنامج الممارسة في الاستوديو: 17 أكتوبر 2023
آخر موعد لطلبات نقد المحافظ الفنية: 5 نوفمبر 2023
برنامج 421 لليافعين هو مبادرة تعليمية مصممة للمهتمين بمتابعة دراستهم الجامعية في مجال الفنون في المستقبل. يسهم البرنامج في إعداد طلاب المدارس الثانوية ودعمهم بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في مختلف التخصصات الإبداعية في التعليم العالي وتوسيع مداركهم في صناعة الإبداع.
برنامج 421 للإقامة الفنية المنزلية
يبدأ تلقي الطلبات من 29 سبتمبر 2023
آخر موعد لتلقي الطلبات 3 ديسمبر 2023
باب التقديم مفتوح للدورة الأولى من برنامج 421 للإقامة الفنية المنزلية. من المقرر أن ينفذ البرنامج في استوديوهات الفنان الجديدة في 421. يقبل البرنامج، الذي يستمر لمدة خمسة أشهر، الطلبات المقدمة من الفنانين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما سوف يتم توفير مساحة استوديو مخصصة للمقيمين طوال مدة البرنامج، بالإضافة إلى الموارد وجلسات الإرشاد والنقد وفرص التفاعل مع المجتمع من خلال البرامج المخصصة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول آلية التقديم للدعوات المفتوحة أعلاه، يرجى زيارة موقع 421 الإلكتروني.
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