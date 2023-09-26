الشركات الإماراتية الأقل تعرضاً للتهديدات الأمنية على المستوى الإقليمي

ميل بروكس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة G4S أفريقيا والشرق الأوسط

محمد كمال، العضو المنتدب الإقليمي لشركة G4S في الشرق الأوسط

دبي , الإمارات العربية المتحدة, September 26, 2023 /EINPresswire/ -- تتوقع الشركات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة مواجهة بعضاً من أدنى معدلات التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية في المنطقة في السنة القادمة، مما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول أمناً لممارسة الأعمال التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وجاءت هذه التوقعات في "تقرير الأمن العالمي" الذي نشرته شركة G4Sبناء على بحوث أعدتها للمرة الأولى، بمشاركة 1,775 من كبار موظفي الأمن في أكثر من 30 دولة وشركات عالمية بإيرادات إجمالية تزيد عن 20 تريليون دولار. ومن بين المشاركين، شمل الاستطلاع 235 من كبار مسؤولي الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.وفيما يتعلق بالتهديدات الداخلية، يتوقع كبار مسؤولي الأمن أن حوادث التخريب في الإمارات ستكون الأقل في المنطقة بنسبة 13%، مقارنة بالمتوسط العالمي والإقليمي الذي يبلغ 22%. وفي السياق ذاته، يتوقع مسؤولو الأمن أن تشهد دولة الإمارات نسباً متدنيةً من حالات العنف ضد الموظفين الآخرين وقضايا التجسس الصناعي مقارنة مع غيرها من الدول في المنطقة.أما بالنسبة للتهديدات الخارجية، أشارت التوقعات أيضاً أن أعمال التخريب العمدي للممتلكات في الإمارات ستكون الأقل في المنطقة في العام المقبل بنسبة 13%. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع كبار مسؤولي الأمن تسجيل معدلات منخفضة لسرقة الملكية الفكرية والممتلكات المادية، حيث تبلغ النسبة 15% في الحالتين.وفي سياق آخر، أفاد 46% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تغيّر المناخ سيشكل خطراً يؤثر على الأمن خلال العام القادم، وذلك بنسبة أكبر من أي دولة أخرى في المنطقة. وفي هذا الصدد، يرى حوالي 44% من هذه الشركات أن تبني التكنولوجيا الجديدة قد يساهم في الانتقال إلى أعمال أكثر استدامة، وقد تصدرت هذه النسبة باقي التوقعات في أي دولة أخرى في المنطقة.ومن الواضح أن الشركات العاملة في دولة الإمارات تتبوأ مركز الصدارة في المنطقة في مجال تبني التكنولوجيا والابتكار في عملياتها الأمنية، حيث أنها تستخدم تقنيات حديثة أو متطورة أكثر من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط ،بنسبة 43%. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أنها تحقق الاستفادة القصوى من تبني هذه التكنولوجيات، حيث وافق 65% من الشركات بشدة على أن التكنولوجيا تعمل على تحسين فعالية عملياتها الأمنية بشكل عام في حين بلغ المتوسط العالمي 56 ٪.وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة ستقوم 52% من الشركات في دولة الإمارات باستخدام القياسات الحيوية وتكنولوجيا التعرف على الوجه، وينطبق الأمر ذاته على المدن الذكية وتكنولوجيا المباني الذكية.وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تبني استخدام السيارات ذاتية القيادة وتكنولوجيا النقل بنسبة 43% في عملياتها الأمنية على مدى السنوات الخمس المقبلة.في هذا الإطار، صرّح السيد محمد كمال، العضو المنتدب الإقليمي لشركة G4S في الشرق الأوسط، قائلاً: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسمعة رائعة فما يتعلق بقدراتها التنافسية في مجال الأعمال، وهذا ما أكده تقرير الأمن العالمي."وأضاف: "إن التوقعات التي تبشر بمستويات منخفضة من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية تعكس الاجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة تهديدات الهجمات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية. كذلك، يشير هذا البحث إلى أن الشركات أصبحت تتجه نحو اتخاذ خطوات مماثلة."وفي ختام تصريحه، أشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق، قائلاً: "إن حسن تخطيط دولة الإمارات العربية لاستخدام التكنولوجيا الأمنية الجديدة يعزز من مكانتها في مواجهة التحديات المستقبلية."وقال ميل بروكس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة G4S أفريقيا والشرق الأوسط:"تشهد العديد من البلدان في الشرق الأوسط تحولًا اقتصاديًا مع ابتعاد حكوماتها عن النفط ودفعها لجعل اقتصاديتها من الأكبر في العالم."“يسلط هذا التقرير الضوء على افضل ظروف التشغيل للشركات في الشرق الأوسط، حيث تبدو التوقعات الأمنية أفضل من أي مكان آخر مقابل العديد من التدابير."

Claire Akkaoui

FTI Consulting

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