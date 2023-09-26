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إندونيسيا تطلق أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون

9/26/2023 4:59:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 9 (كونا) -- أطلقت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون بهدف إنشاء سوق لتمويل الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتصبح لاعبا رئيسيا في تجارة الكربون العالمية مع تعهد جاكرتا بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية عن رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو القول في حفل إطلاق البورصة "أود أن أشكر هيئة الخدمات المالية وبورصة إندونيسيا والسلطات ذات الصلة على إطلاق أول بورصة للكربون في إندونيسيا مما يمثل بداية لتجارة الكربون في بلدنا".
وأضاف "هذه هي مساهمة إندونيسيا الحقيقية في القتال مع العالم ضد أزمة المناخ" مؤكدا أن سوق تجارة انبعاثات الكربون سيساعد إندونيسيا على الوصول إلى تعهداتها المناخية المستهدفة المتفق عليها بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 للمساعدة في منع ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتجاوز 5ر1 درجة مئوية.
وأشار إلى أن بورصة الكربون يمكن أن تخلق اقتصادا مستداما جديدا مقدرا قد يصل إلى 3000 تريليون روبية اندونيسية (194 مليار دولار) على الأقل موضحا أنه سيتم التداول في بورصة إندونيسيا وستشرف عليه هيئة الخدمات المالية.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمات المالية ماهيندرا سيريجار إن السلطات الاندونيسية تأمل مشاركة 99 محطة طاقة تعمل بالفحم في بورصة الكربون الجديدة أي حوالي 86 بالمئة من إجمالي محطات الطاقة العاملة في اندونيسيا.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم في العالم فيما شكك عدد من دعاة حماية البيئة المحلية والدولية في التزام الحكومة الاندونيسية بتعهداتها المناخية مع استمرارها في بناء وتشغيل مزيد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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