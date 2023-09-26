إندونيسيا تطلق أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 9 (كونا) -- أطلقت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أول بورصة لها لتجارة انبعاثات الكربون بهدف إنشاء سوق لتمويل الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتصبح لاعبا رئيسيا في تجارة الكربون العالمية مع تعهد جاكرتا بالوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
ونقلت وكالة الأنباء الاندونيسية عن رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو القول في حفل إطلاق البورصة "أود أن أشكر هيئة الخدمات المالية وبورصة إندونيسيا والسلطات ذات الصلة على إطلاق أول بورصة للكربون في إندونيسيا مما يمثل بداية لتجارة الكربون في بلدنا".
وأضاف "هذه هي مساهمة إندونيسيا الحقيقية في القتال مع العالم ضد أزمة المناخ" مؤكدا أن سوق تجارة انبعاثات الكربون سيساعد إندونيسيا على الوصول إلى تعهداتها المناخية المستهدفة المتفق عليها بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 للمساعدة في منع ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتجاوز 5ر1 درجة مئوية.
وأشار إلى أن بورصة الكربون يمكن أن تخلق اقتصادا مستداما جديدا مقدرا قد يصل إلى 3000 تريليون روبية اندونيسية (194 مليار دولار) على الأقل موضحا أنه سيتم التداول في بورصة إندونيسيا وستشرف عليه هيئة الخدمات المالية.
من جهته قال رئيس هيئة الخدمات المالية ماهيندرا سيريجار إن السلطات الاندونيسية تأمل مشاركة 99 محطة طاقة تعمل بالفحم في بورصة الكربون الجديدة أي حوالي 86 بالمئة من إجمالي محطات الطاقة العاملة في اندونيسيا.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم في العالم فيما شكك عدد من دعاة حماية البيئة المحلية والدولية في التزام الحكومة الاندونيسية بتعهداتها المناخية مع استمرارها في بناء وتشغيل مزيد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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