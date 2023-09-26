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الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق غدا

9/26/2023 4:29:57 AM
(MENAFN- Youm7) حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوي ، من استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة خلال هذه الأيام، وذلك فى ظل تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أدى لظهور الشبورة الكثيفة على الطرق.



وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر البلاد اليوم وغدا بشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية
والتى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .



ويشهد اليوم الثلاثاء،
طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم
الثلاثاء:
القاهرة العظمى 35
درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة
والصغرى
27 درجة.

















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