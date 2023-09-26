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وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

9/26/2023 4:29:57 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العال والبحث العلمى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بلندن، ومن الجانب البريطاني، البروفيسور تيروفين سوباروين نائب عميد الجامعة للشراكات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين الجانبين فى تطوير التعليم، والتعاون فى تنظيم الأنشطة المتعلقة بزيادة خبرات الطلاب، وتسهيل قبول الطلاب المصريين المؤهلين ببرامج دراسية مرتبطة بتخصصاتهم بجامعة إسكس.
كما تنص مذكرة التفاهم أيضًا على أن تقدم جامعة إسكس تسهيلات لطلاب الدكتوراه تتضمن تقديم خصم قدره 30% على الرسوم الدراسية لكل من الطلاب المتفرغين والزائرين والمسجلين فى البرامج الأكاديمية المعترف بها من جامعة إسكس، وذلك لكل عام دراسي وينطبق الخصم على الطلاب المرشحين من جانب الوزارة اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2024.
ومن جانبها، أشارت د. رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن، إلى أن هذا التعاون يأتى امتدادًا لعلاقات التعاون المصرى البريطانى الوثيقة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، ويساهم فى دعم الدارسين المصريين بجامعة إسكس وتقديم تسهيلات للطلاب، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون فى المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون فى البرامج العابرة للحدود، والدرجات العلمية المزدوجة، وإنشاء فرع للجامعة بالتعاون مع الوزارة.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها على هامش الملتقى المصرى البريطانى والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة
جيفى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلى 10جامعات و 5 شركات ومؤسسات بريطانية.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية


مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية


مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية

مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية



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