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الرئيس السيسي يوصى رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم

9/26/2023 4:29:57 AM
(MENAFN- Youm7) أوصي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.







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