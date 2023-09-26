السعودية تدين الهجوم على قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية

(MENAFN
- Youm7) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم "الغادر" الذى تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذى أسفر عنه استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين.
وعبرت المملكة العربية السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت السعودية وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
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