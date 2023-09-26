السعودية تدين الهجوم على قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية

MENAFN - Youm7) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم "الغادر" الذى تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذى أسفر عنه استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين.

وعبرت المملكة العربية السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السعودية وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.



