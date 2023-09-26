المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الأمن الغذائى أولوية للمنطقة العربية

MENAFN - Youm7) انطلق اليوم الثلاثاء، اجتماع الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الأمن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.





ومن جانبه، قال رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى، فى كلمته خلال الاجتماع، إن إزالة الجوع وتحقيق الأمن الغذائى يمثلان أولوية للمنطقة العربية، موضحا أنه بقى قضية معقدة تحتاج جلسات عدة لمناقشتها، مؤكدا أن هناك سعيا حثيثا لايجاد بيئة مواتية لحل هذه الأزمة.





وأوضح أن تلك البيئة تتطلب إطارا تشريعيا رسميا، بينما يبقى القطاع الخاص بمثابة آلية تنفيذية لما يمكن التوصل اليه من اتفاقيات، مشددا على أن التحدى الأكبر فى هذا الإطار يتمثل فى كون المنطقة العربية هى أحد أكثر المناطق التى تستورد الغذاء.





وأشار إلى تحديات أخرى، تواجه المنطقة العربية، أبرزها قضية التغيرات المناخية وتداعياتها الكبيرة، والأزمات الدولية الراهنة، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يشهدها فى العالم فى الوقت الحالي.





واعتبر أن منظمة إكساد قامت بصياغة العديد من الاستراتيجيات حول عرض السلع والمحاصيل الزراعية، عبر تسهيل وتقنين التجارة الزراعية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الثنائى والذى شهد نجاحًا محدودا، وكذلك العمل على زيادة التعاون الجماعى، عبر تحقيق التكامل بين كافة الامكانات فى الدول العربية، وهو ما يتطلب العديد من التشريعات التى من شأنها توفير البيئة المواتية لذلك.





وأعرب عن أمله أن يقف الوزراء والأمين العام على حجم التحديات وآفاق العمل المستقبلى للدفع باجندات الأمن الغذائى والتنمية الزراعية إلى الأمام.





وأوضح الذخيرى، أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة اطارية شاملة حول الملفات المطروحة وماقامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتى التنمية الزراعية والامن الغذائي.





وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاجتماع الوزارى فاتحة خير لاصطفاف عربى جديد فى قضايا الأمن الغذائى والتنمية الزراعية المتوازنة وهى من الملفات المهمة جدا التى تعانى منها المنطقة العربية من عديد الصعوبات فى هذا الشأن.