MENAFN - Youm7) دعا وزير الزراعة اللبنانى عباس الحاج حسن الدول العربية إلى الاستثمار فى مجال الزراعة فى لبنان، موضحا أن بلاده تمتلك العديد من الإمكانات إلى تمتلكها فى هذا الإطار، فى ظل ما يعانيه العالم العربى، جراء النقص فى المواد الغذائية، والحاجة إلى العمل على تعزيز الأمن الغذائي.





وأشاد بالدور الكبير لجامعة الدول العربية، معربا عن تقديره الكامل للدعوة التى أطلقها الأمين العام أحمد أبو الغيط لعقد هذا الاجتماع، فى هذا التوقيت الحساس فى انعكاس لادراكه لاهمية التركيز على هذا الملف فى اللحظة الراهنة







وكانت قد انطلقت وزير الزراعة اللبنانى يدعو إلى زيادة الاستثمار فى بلاده بمجال الغذاء.





وكانت قد انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اجتماع الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.





وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى فى تصريح اليوم إن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعى لإحداث اختراقات عديدة فى هذا الملف الخطير ومايواجهه من تحديات جمة؛ منها ندرة الموارد المائية فى الإقليم العربى؛ تحديات تغير المناخ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية وكلها تحتاج إلى تعامل عربى يناسب حجم هذه التحديات.





وأضاف الذخيرى أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون فى ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائى على كافة المستويات القطرى والثنائى والجماعي.