Tuesday, 26 September 2023 01:18 GMT

وزير الزراعة اللبنانى يدعو إلى زيادة الاستثمار فى بلاده بمجال الغذاء

9/26/2023 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) دعا وزير الزراعة اللبنانى عباس الحاج حسن الدول العربية إلى الاستثمار فى مجال الزراعة فى لبنان، موضحا أن بلاده تمتلك العديد من الإمكانات إلى تمتلكها فى هذا الإطار، فى ظل ما يعانيه العالم العربى، جراء النقص فى المواد الغذائية، والحاجة إلى العمل على تعزيز الأمن الغذائي.


وأشاد بالدور الكبير لجامعة الدول العربية، معربا عن تقديره الكامل للدعوة التى أطلقها الأمين العام أحمد أبو الغيط لعقد هذا الاجتماع، فى هذا التوقيت الحساس فى انعكاس لادراكه لاهمية التركيز على هذا الملف فى اللحظة الراهنة


وكانت قد انطلقت وزير الزراعة اللبنانى يدعو إلى زيادة الاستثمار فى بلاده بمجال الغذاء.


وكانت قد انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اجتماع الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.


وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى فى تصريح اليوم إن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعى لإحداث اختراقات عديدة فى هذا الملف الخطير ومايواجهه من تحديات جمة؛ منها ندرة الموارد المائية فى الإقليم العربى؛ تحديات تغير المناخ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية وكلها تحتاج إلى تعامل عربى يناسب حجم هذه التحديات.


وأضاف الذخيرى أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون فى ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائى على كافة المستويات القطرى والثنائى والجماعي.


MENAFN26092023000132011024ID1107142071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث