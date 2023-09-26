رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: نضمن التواصل الفعال بين المريض والفريق الطبي

MENAFN - Youm7) تلقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحي ، التقرير نصف السنوي لقياس تجربة المريض والذي أصدرته الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، عن النصف الثاني من العام المالي 2022/ 2023 حيث قامت الهيئة بتنفيذ 62132 استطلاع رأي لقياس تجربة المريض خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 من خلال 168 زيارة للمنشآت الصحية المختلفة، بمحافظات المرحلة الأولى بهدف قياس رضا المتعاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وقال الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تقوم بقياس تجربة المريض من خلال استطلاعات الرأي الدورية للمرضى في عدد من المحاور تشمل:

(سهولة الوصول للخدمات الصحية ، تفعيل مشاركة الأسرة، تنسيق الرعاية، استمرارية الرعاية، اتاحة المعلومات والتثقيف للمرضي، توافر

الراحة اثناء الاقامة بالمستشفي ) وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية“GAHAR” وذلك لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، وتفعيـل حقـوق المريـض، و المساواة وعدم التمييز ودعم مــرور المريــض بتجربــة جيدة

أثنــاء تلقيــه الخدمــة، فضلاً عن مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية والإجراءات الخاصة بهم، وتوفير خدمات صحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم.





وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التقرير أوضح ارتفاع نسب رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة في محوري الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى، لافتاً أن معايير الجودة القومية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا،

تولى اهتماما كبيرا بزيادة وتحقيق التواصل الفعال بين المرضى والفريق الطبي المعالج، وإبلاغ المرضى بشكل كاف عن حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة لهم، بالإضافة إلى الاستماع بعناية لاحتياجات المرضى ومخاوفهم والرد عليها، وذلك للوصول إلى تقديم رعاية صحية آمنة وذات مستويات جودة عالية وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة.





ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الزيارات شملت مختلف أنواع المنشآت الطبية ولم تقتصر على المستشفيات والوحدات الصحية فقط، حيث تم عمل ٦٣ زيارة للمنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، و57 زيارة بمحافظة بورسعيد، و30 بالاسماعيلية، و18 بجنوب سيناء.





وفي ذات السياق، أشارت د. نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية، أن الادارة العامة لرضاء المتعاملين قامت بقياس تجربة المريض من خلال تنفيذ عدد 28942 استطلاع رأي بمحافظة الأقصر، و17386 بمحافظة بورسعيد، و4423 بجنوب سيناء وكانت أعلى نسب لرضا المتعاملين بالمحافظات الثلاثة بمحاور الراحة، واحترام قيم وتفضيلات المرضى.





وتابعت: احتل محور تفعيل مشاركة الاسرة المركز الأول في تجربة المريض بمحافظة الإسماعيلية بنسبة 91% ، وهو ما اشارت اليه نتيجة 11381 استطلاع تم تنفيذه بالمحافظة.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة





نسب الاعتماد فى جنوب سيناء





نسب القياس فى الإسماعيلية





نسب القياس فى بورسعيد





نسب القياس







