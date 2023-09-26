وزارة العمل تنظم ندوة لتوعية العاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور

(MENAFN
- Youm7) نظم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل، ندوة توعوية تثقيفية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء قال أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، إن الندوة نظمها "المركز" في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد ،وذلك بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز مصر الجديدة، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور، في إطار دور المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بقطاع التعليم.
ونوه مرزوق إلى أن الندوة تناولت محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز.
وأوضح معاون الوزير أن الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعى الذى يقوم به "المركز القومي" في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وألقى مرزوق المشرف على المركز محاضرة عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية،وتحدثت عائشة الكومي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالجيزة وخبير استشاري سلامة وصحة مهنية محاضرة عن أهداف السلامة والصحة المهنية.
ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور
ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور
ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور
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