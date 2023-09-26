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وزارة العمل تنظم ندوة لتوعية العاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور

9/26/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) نظم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل، ندوة توعوية تثقيفية بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء قال أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، إن الندوة نظمها "المركز" في مجال السلامة والصحة المهنية استعداداً للعام الدراسى الجديد ،وذلك بالمقر الرئيسي للمركز بميدان الحجاز مصر الجديدة، للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور، في إطار دور المركز لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بقطاع التعليم.
ونوه مرزوق إلى أن الندوة تناولت محاضرات تثقيفية حول ماهية وأهداف السلامة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للطلاب والمنشآت التعليمية بهدف التعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز.
وأوضح معاون الوزير أن الندوة تأتي تفعيلاً للدور المجتمعى الذى يقوم به "المركز القومي" في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وألقى مرزوق المشرف على المركز محاضرة عن إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية،وتحدثت عائشة الكومي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالجيزة وخبير استشاري سلامة وصحة مهنية محاضرة عن أهداف السلامة والصحة المهنية.


ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور


ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور

ندوة لتوعية للعاملين بالمنشآت التعليمية وأولياء الأمور



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