الزراعة توزع كراتين سلع غذائية مجانا لأهالى شمال سيناء

MENAFN - Youm7) أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناءتضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

وتضم القافلة البيطرية علاج المواشى وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا فى شمال سيناء وهذا يعد دعم وتقدير بسيط لهم على المجهود الذى يبذلونه فى حماية أرض سيناء الغالية.

وقال وزير الزراعة أن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتأتى فى ذكرى عزيزة على كل مصرى وهى العيد الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة موجها التهنئة للقوات المسلحة العظيمة.

ووجه القصير بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وأضاف أن القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم مؤكدا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء فى منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التى تجوب المناطق الاكثر احتياجا.

ووجه القصير الشكر لكل قطاعات الوزارة المشاركة فى الإعداد لهذه القافلة وكذلك لكل القائمين عليها.









السكر





توزيع السلع





جانب من المنتجات





سيارات توزيع السلع





كراتين مواد غذائية





وزير الزراعة يوزع كراتين السلع الغذئية





وزير الزراعة



