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إيمان كريم تطالب بالتركيز على إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارها للمجتمع

9/26/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاق ، إنه تم اختيار حمزة العيلي سفيرا للمجلس وللأشخاص ذوي الإعاقة للعام
2023- 2024، لدوره الهام الذي قام به في مسلسل درامي وتقمصه لشخص متعدد الإعاقات، وإظهاره بصورة إيجابية في هذا العمل الفني كفرد من أفراد المجتمعي له حقوق وعليه واجبات، الأمر الذي جعل هذا الدور يحظى بقبول كبير لدي المشاهدين وترك بصمة وأثر كبير في نفوسهم وحياتهم.



وقالت فى بيان لها : وجاء اختيار حمزة العيلي سفيرًا للمجلس والأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا من منطلق إيمان المجلس بأهمية القوة الناعمة المتمثلة في الفن والدراما والثقافة في توصيل الرسالة المجتمعية الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بقضايا وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.



و أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية التمكين الثقافي كأداة هامة جدًا في توصيل رسائل التوعية للمجتمع، الأمر الذي يسهم بالضرورة في رفع الوعي المجتمعي، وفي سبيل تحقيق ذلك قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة.



وأشارت إلى أن الأمم المتحدة خصصت يوم 15 إبريل من كل عام كيوم عالمي للفن، بهدف توطيد أواصر الصلة بين أشكال الإبداع الفني والمجتمع، وإزكاء الوعي بتنوع هذه الأشكال، وتسليط الضوء على مساهمة الفنانين في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك للوصول للفئات المهمشة في المجتمعات، مشددة على ضرورة التركيز على إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهارها للمجتمع ودول العالم، ووضعهم في مصاف جميع فئات المجتمع الأخرى ونبذ التمييز كملتقى أولادنا الذي يقوم بمثل هذا الدور الهام، مؤكدة على أهمية هذه المُلتقيات لأنها فرصة لإلتقاء ثقافات العالم، والتعرف على إمكاناتهم الفكرية والإبداعية.



يذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم ندوة تحت عنوان "أثر التعاون الإبداعي على التنمية الثقافية الشاملة" بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية،
ضمن فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "الحياة حلوة".











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