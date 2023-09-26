وزير النقل: 2 مليون مصرى يعملون فى المشروعات القومية للوزارة

(MENAFN
- Youm7) أكد الفريق كامل الوزير وزير النق ، أن إجمالى العاملين المشروعات القومية التى تنفذها وزارة النقل المصرية، يبلغ 2 مليون شخص بمن يعمل بالشركات التى تنفذ المشروعات، وأن نسبة عمال الشركات العالمية بسيطة جدا.
وأضاف وزير النقل، خلال فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أن كل القروض التى تأخذها وزارة النقل هى قروض تنموية طويلة الأجل من 10 سنوات لـ 30 سنة، لا تتخطى فائدتها 1% بما فيهم قروض البنك المركزى والتى يتم سدادها فى عائد التشغيل لهذة المشروعات.
ونفذت وزارة النقل عدد كبير من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق، وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباها شرايين تنمية.
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