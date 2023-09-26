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وزير النقل: 2 مليون مصرى يعملون فى المشروعات القومية للوزارة

9/26/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق كامل الوزير وزير النق ، أن إجمالى العاملين المشروعات القومية التى تنفذها وزارة النقل المصرية، يبلغ 2 مليون شخص بمن يعمل بالشركات التى تنفذ المشروعات، وأن نسبة عمال الشركات العالمية بسيطة جدا.



وأضاف وزير النقل، خلال فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، أن كل القروض التى تأخذها وزارة النقل هى قروض تنموية طويلة الأجل من 10 سنوات لـ 30 سنة، لا تتخطى فائدتها 1% بما فيهم قروض البنك المركزى والتى يتم سدادها فى عائد التشغيل لهذة المشروعات.



ونفذت وزارة النقل عدد كبير من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق، وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباها شرايين تنمية.













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