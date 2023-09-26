واشنطن بوست: بايدن وترامب يتنافسان على دعم إضراب عمال السيارات لجنى المكاسب

MENAFN - Youm7) من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشيجان ويصبح أول رئيس ينضم لإضراب عمال صناعة السيارات فى الولايات المتحدة فى احتجاجهم على عقودهم مع أكبر المصنعين فى الولايات المتحدة.







وفى اليوم التالى، سيصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المقاطعة المجاورة، ويحاول الاستفادة من نفس القلق بين عمال الصناعة.







وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الزيارتين تأتيان فى الوقت الذى يختبر فيه كلا الرئيسان السابق والحالى شعبيتهما بين الطبقة العاملة فى إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية. فهما يؤسسان ما سيصبح قوة مؤثرة فى الحملة الرئاسية لعام 2024، مع تسليط الضوء أيضا على السجلات المختلفة تماما التى يحملاها فى سباق انتخابى من المرجح أن يشهد التنافس بين الرجلين.







وتأتى زيارة بايدن بدعوة من قادة النقابات العمالية، بينما سيذهب ترامب على الرغم من التحذيرات بضرورة أن يبقى بعيدا. وقد روج بايدن لسجله كرئيس موالى للعمال بينما عانى فى عدة مرات فى الحفاظ على دعم الأعضاء العاديين. أما ترامب فيطلق على نفسه اسم الموالى للعمال، وإن كان قد اصطدم فى بعض الأحيان بقيادات العمال وطبق سياسات اثناء توليه الرئاسة تعارضت مع مصالحهم. وفى حين سينضم بايدن إلى خط اعتصام عمال السيارات، فإن ترامب سيلقى تصريحاتع من مكان غير نقابى.







ويقول المؤرخ الرئاسى دوجلاس برنكلى، إن هناك دراما سياسية هائلة تحدث مع إضراب عمال السيارات، والذى جاء فى وقت ممتاز سياسيا مع اتجاه أمريكا نحو الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأضاف أن معركة 2024 بأكملها ستكون فى ولايات مثل ميتشيجان وأوهايو وويسكونسن، وهى مناطق إضراب.







وتقول واشنطن بوست إن كلا من بايدن وترامب يتقدمان لفارق كبير فى المنافسة فى سباقيهما التمهيدى، فإن احتمال إعادة السباق بين بايدن وترامب قد أشعلت معركة طويلة الأمد بينهما لكى ينصب كل منهما نفسه حليفا للأمريكيين من الطبقة العاملة. وقد جعل كلا منهما هذا الأمر جزءا اساسيا فى هويته السياسية لسنوات، ووضعه فى طليعة حملة ترشحهما فى انتخابات 2020 عندما كان ترامب فى البيت الأبيض وبايدن يتحداه.