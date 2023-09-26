أسوشيتدبرس: الكونجرس يتجه إلى وضع الأزمة مع اقتراب الإغلاق الحكومى

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أسوشيتبرس الأمريكية إنه مع تبقى أقل من خمس أيام فقط على احتمال إغلاق الحكومة الأمريكي ، فإن الكونجرس يتجه نحو وضعالأزمة، حيث يواجه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى تمردا من الجمهوريين المتشددين الساعين إلى تقليص الإنفاق، حتى لو كان هذا سيعنى عرقلة الخدمات الفيدرالية لملايين الأمريكيين.







وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود مسار واضح لما سيحدث مع عودة المشرعين بتوترات كبيرة وخيارات محدودة. ومن المتوقع أن يجرى مجلس النواب تصويتا مساء الثلاثاء على حزمة من مشروعات القوانين لتمويل أجزاء من الحكومة. لكن لم يتضح على الإطلاق ما إذا كان مكارثى يحظى بالدعم المطلوب للمضى قدما.





من ناحية أخرى، فإن مجلس الشيوخ الذى يحاول أن يتجنب إغلاقا فيدراليا، يعد بدورة خطة من كلا الحزبين لإجراءات توقف من أجل شراء مزيد من الوقت وإبقاء المكاتب ممولة بعد الموعد النهائى المحدد للإغلاق بانتهاء السبت المقبل مع استمرار عمل الكونجرس. إلا أن خطط تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا قد أثارت مشكلة مع معارضة عدد من الجمهوريين فى كلا المجليسين لإرسال مزيد من الاموال لجهود الحرب.





وفى ظل هذه الفوضى المتصاعدة، حذر الرئيس جو بايدن الجمهوريين المحافظين من تداعيات أساليبهم المتشددة، وقال إن تمويل الحكومة الفيدرالية هو أحد المسئوليات الأساسية للكونجرس.





وناشد الرئيس الأمريكى الجمهوريين فى مجلس النواب بعدم التراجع عن اتفاق الديون الذى أبرمه فى وقت سابق من هذا العام مع مكارثى، والذى حدد مستويات تمويل الحكومة الفيدرالية، وتم التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد موافقة مجلسى الشيوخ والنواب.







وقال بايدن: "لقد أبرمنا اتفاقا، وتصافحنا، وقلنا إن هذا ما سنفعله، والآن يتراجعون عن الاتفاق. لو لم يبدأ الجمهوريون فى مجلس النواب فىا لقيام بواجبهم، فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم".