كوريا الجنوبية تعتزم استضافة اجتماع مع الصين واليابان لبحث التعاون الثلاثى

MENAFN - Youm7) تخطط كوريا الجنوبية والصين واليابان لعقد اجتماع رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، لبحث التعاون الثلاثى واستكشاف إمكانية استئناف القمة المتوقفة منذ فترة طويلة بين قادتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المقرر أن يجمع الاجتماع الثلاثى لكبار المسؤولين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ بيونغ-وون، النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، ومساعد وزير الخارجية الصيني نونج رونغ.

وعقد جونغ أمس الاثنين، محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه الياباني والصيني، كما التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين مع جونغ وفوناكوشي ونونغ في اليوم السابق له.

وطلب بارك من المسؤولين "العمل معا بشكل وثيق" و"التوصل إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تأتي بفوائد يمكن أن تشعر بها شعوب الدول الثلاث"، وتم تعليق القمم الثلاثية بين الجيران الثلاثة - التي عقدت لأول مرة في ديسمبر 2008 - منذ عام 2019 بعد توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب أحكام تعويضات العمل القسري وجائحة كورونا.

وباعتبارها الرئيس الحالي لآلية التعاون الثلاثي، تسعى كوريا الجنوبية إلى استضافة القمة خلال العام.



