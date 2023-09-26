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الطلائع يحسم مصير جودوين والشيخ من مواجهة إنبى اليوم

9/26/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) يخضع الثنائي أحمد الشيخ والنيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعبا طلائع الجيش للفحص الطبي اليوم الثلاثاء لتحديد موقفهما النهائي من خوض مباراة إنبي غدا الأربعاء بدوري نايل.



واشتكي أحمد الشيخ من الإصابة في عضلات البطن فيما تعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الخلفية فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بإفتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.



ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.



ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة.



وتشهد قائمة الطلائع عودة لاعبه التنزانى حميد ماو ليكون الظهور الرسمي الأول مع الفريق بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وغاب حميد ماو عن مباراة الطلائع الأولى في الدوري أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة بنهاية الموسم الماضى.



فى سياق آخر، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق فى اليوم التالى لمباراة البنك الأهلى.



وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع والبنك الأهلى فى افتتاحية الدوري بسبب عدم الجاهزية الفنية، حيث تعاقد الطلائع مع محمد حمدى زكى وعمرو طارق وحسام بن دقدوق فى الأيام الأخيرة قبل إغلاق باب القيد الصيفى، الأمر الذى منع الجهاز الفنى من تجهيزهم بشكل يمسح بتواجدهم فى أول مباراة للفريق بالدوري.



استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراة ودية مع فريق البلاستيك الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن سياسة الجهاز الفني بخوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية لتجهيز البدلاء والمستبعدين فنياً وبدنياً







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