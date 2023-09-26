بكاء أوسوريو يخطف الأنظار فى مباراة الزمالك والمقاولون.. اعرف القصة

(MENAFN
- Youm7) فوجئ متابعى مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ببكاء الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، بعد ثواني معدودة من إلغاء هدف مصطفى شلبي في مرمى المقاولون، ليربط البعض بين بكائه وتسجيل الزمالك لهدف ثم إلغائه.
بكاء أوسوريو خطف الأنطار في مباراة الزمالك والمقاولون، ونقل الإثارة من داخل المستطيل الأخضر إلى خارجه، ليصاب الجميع بحالة تعجب من سبب بكاء المدير الفني، وهل كان تأثرا من تسجيل هدف في مباراة صعبة.
عقب انتهاء المباراة كان معرفة سبب بكاء أوسوريو أحد الأهداف الرئيسية لجميع المتواجدين بإستاد القاهرة الذى احتضن المباراة، وتوجه أكثر من شخص بسؤال للمدير الفني الكولومبي حول سبب بكائه وهل كان لأحداث المباراة دخلا في ذلك.
رد أوسوريو على سؤال سبب بكائه، فاجئ الجميع لأن مباراة الزمالك والمقاولون ليس لها دخل بذلك، وإنما السبب يعود إلى حزنه بسبب مرض والدته في الوقت الحالي، لذلك لم يستطع التحكم في مشاعره بمجرد أن تذكر مرضها الذى تعانى منه.
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