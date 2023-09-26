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بكاء أوسوريو يخطف الأنظار فى مباراة الزمالك والمقاولون.. اعرف القصة

9/26/2023 4:29:47 AM
(MENAFN- Youm7) فوجئ متابعى مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ببكاء الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، بعد ثواني معدودة من إلغاء هدف مصطفى شلبي في مرمى المقاولون، ليربط البعض بين بكائه وتسجيل الزمالك لهدف ثم إلغائه.

بكاء أوسوريو خطف الأنطار في مباراة الزمالك والمقاولون، ونقل الإثارة من داخل المستطيل الأخضر إلى خارجه، ليصاب الجميع بحالة تعجب من سبب بكاء المدير الفني، وهل كان تأثرا من تسجيل هدف في مباراة صعبة.



عقب انتهاء المباراة كان معرفة سبب بكاء أوسوريو أحد الأهداف الرئيسية لجميع المتواجدين بإستاد القاهرة الذى احتضن المباراة، وتوجه أكثر من شخص بسؤال للمدير الفني الكولومبي حول سبب بكائه وهل كان لأحداث المباراة دخلا في ذلك.

رد أوسوريو على سؤال سبب بكائه، فاجئ الجميع لأن مباراة الزمالك والمقاولون ليس لها دخل بذلك، وإنما السبب يعود إلى حزنه بسبب مرض والدته في الوقت الحالي، لذلك لم يستطع التحكم في مشاعره بمجرد أن تذكر مرضها الذى تعانى منه.


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