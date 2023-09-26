بعثة منتخب الطائرة تتوجه لليابان الخميس للمشاركة فى تصفيات الأولمبياد

MENAFN - Youm7) تغادر بعثة منتخب "رجال" الكرة الطائرة فى الثانية صباح بعد غدا الخميس إلى اليابان للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الطائرة مشوار التصفيات بمواجهة أمريكا فى العاشرة صباحا يوم السبت المقبل ثم اليابان يوم الأحد المقبل وصربيا يوم الثلاثاء المقبل ثم سلوفينيا يوم 4 أكتوبر المقبل وتونس يوم 6 من الشهر نفسه القادم وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وتوج

منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة

بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات،وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة.