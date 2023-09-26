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فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر

9/26/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7)

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام
زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.
واللاعبون هم: محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجية وطارق حامد واحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

وعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إلى قائمة معسكر
منتخب مصر
الأول لكرة القدم بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة التى لحقت بالنني مع فريقه في يناير الماضي.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، الثنائي الذي غاب عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.



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