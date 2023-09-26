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الأشعة تُحدد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلى بعد الإصابة فى الخلفية

9/26/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) يترقب الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى خضع لها صلاح محسن مهاجم الفريق لتحديد خحجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة الودية التى أقامها الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر
بين العناصر البديلة وبعض عناصر الشباب بملعب التتش أمس ، الأثنين.

وتعرض صلاح محسن للإصابة في المباراة الودية أمس في العضلة الخلفية وستحدد الأشعة حجم اصابة مهاجم
الاهلي
وموقفه من التدريبات المقبلة.

على صعيد متصل ، يناقش مارسيل
كولر
مع جهازه المعاون الدفع بأكثر من لاعب فى تشكيل فريقه الأساسي خلال مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين فى مباراة العودة، بعد النتيجة المطمئنة التي حققها الفريق الأحمر بالفوز بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الأحد الماضي.
وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل ونجح الأهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.



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