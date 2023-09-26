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الولايات المتحدة تعلن الاعتراف باستقلال (جزر كوك) و(نيوي) في المحيط الهادئ

9/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة الاعتراف باستقلال (جزر كوك) و(نيوي) وإقامة علاقات دبلوماسية مع البلدين الصغيرين الواقعين في المحيط الهادئ.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض مساء أمس الاثنين بالتزامن مع القمة الثانية لمنتدى الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ التي تعقد في واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء إن الولايات المتحدة تعترف بجزر كوك ونيوي "كدولتين مستقلتين وذواتي سيادة".
وأضاف أن "الاعتراف بجزر كوك ونيوي وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع كلا البلدين يمثل إنجازا تاريخيا من شأنه أن يعزز صداقاتنا ويعمق روابطنا سنوات عديدة قادمة".
وجدد الرئيس الأمريكي الالتزام بتعزيز شراكة بلاده "مع جزر المحيط الهادئ والحكومات المعنية لتحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيط الهادئ المرنة التي يسودها السلام والوئام".
في غضون ذلك وقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء (جزر كوك) مارك براون بيانا مشتركا "للاحتفاء بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجزر كوك".
وذكرت الخارجية الأمريكية أن "هذه الخطوة التاريخية تؤكد من جديد التزامنا المشترك بتعميق تعاوننا كشركاء متساوين وأصحاب سيادة".
كما وقع بلينكن مع رئيس وزراء (نيوي) دالتون تاغيلاغي بيانا مشتركا "للاحتفاء بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ونيوي".
وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذه الخطوة المهمة تعد بمثابة احتفال بالتاريخ المشترك والقيم المشتركة والعلاقات الشعبية بين بلدينا فضلا عن تأكيد التزامنا بتعميق تعاوننا" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى استمرار الشراكة مع نيوي وتعزيزها".
ويحظى البلدان بحكم ذاتي مع "ارتباط حر" بنيوزيلندا مما يعني أن سياساتهما الخارجية والدفاعية مرتبطة بدرجات متفاوتة مع ويلينغتون.
ويضم منتدى الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ العديد من الدول بينها نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا وجمهورية جزر مارشال.
وتربط وسائل إعلام أمريكية إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هاتين الدولتين الصغيرتين في المحيط الهادئ بمساع أمريكية لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وعلقت صحيفة (بلومبرغ) على قرار واشنطن بأن الولايات المتحدة "تسعى إلى مواجهة نفوذ بكين المتزايد في المنطقة".
ومن جانبها رأت صحيفة (ذا هيل) أن "هذه الخطوة تأتي وسط جهود البيت الأبيض المستمرة لردع النفوذ العسكري والاقتصادي الصيني المتزايد في المنطقة".
وقالت شبكة (سي إن إن) إن هذا الاعتراف يأتي في الوقت الذي يسعى الرئيس الأمريكي "إلى تعزيز العلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة نفوذ الصين المتزايد وهو الأمر الذي ظل يمثل أولوية رئيسية منذ توليه منصبه". (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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