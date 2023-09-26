الولايات المتحدة تدين بشدة هجوما على السفارة الكوبية في واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 26 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" هجوما على مقر السفارة الكوبية في واشنطن مشددة على أن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية "أمر غير مقبول".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان مساء أمس الاثنين "إننا على اتصال بمسؤولي السفارة الكوبية وسلطات إنفاذ القانون لضمان إجراء تحقيق مناسب وفي الوقت المناسب وكذلك لتقديم دعمنا لجهود الحماية المستقبلية".
وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا قال في منشور على منصة (اكس - تويتر سابقا) إن سفارة بلاده في واشنطن تعرضت ليل الأحد لهجوم من قبل شخص ألقى عليها زجاجتين حارقتين (مولوتوف) إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. (النهاية)
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