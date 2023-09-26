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الولايات المتحدة تدين بشدة هجوما على السفارة الكوبية في واشنطن

9/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 26 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" هجوما على مقر السفارة الكوبية في واشنطن مشددة على أن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية "أمر غير مقبول".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان مساء أمس الاثنين "إننا على اتصال بمسؤولي السفارة الكوبية وسلطات إنفاذ القانون لضمان إجراء تحقيق مناسب وفي الوقت المناسب وكذلك لتقديم دعمنا لجهود الحماية المستقبلية".
وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا قال في منشور على منصة (اكس - تويتر سابقا) إن سفارة بلاده في واشنطن تعرضت ليل الأحد لهجوم من قبل شخص ألقى عليها زجاجتين حارقتين (مولوتوف) إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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