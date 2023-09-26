السعودية تدين الهجوم على قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية لأراضيها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 9 (كونا) -- دانت السعودية اليوم الثلاثاء الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية لأراضيها ما أسفر عن استشهاد اثنين من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوفها وتضامنها التام مع البحرين مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)
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