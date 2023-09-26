Tuesday, 26 September 2023 01:16 GMT

السعودية تدين الهجوم على قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية لأراضيها

9/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 9 (كونا) -- دانت السعودية اليوم الثلاثاء الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية لأراضيها ما أسفر عن استشهاد اثنين من جنودها البواسل وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوفها وتضامنها التام مع البحرين مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)

ع س ط / ط م ا



MENAFN26092023000071011013ID1107142053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث