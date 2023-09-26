الجامعة العربية تدين استمرار الهجمات الحوثية الغادرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- دانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء استمرار الهجمات الحوثية "الغادرة" رغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار.
وحمل الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط في بيان مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي "يمعن في رفض كل نداءات السلام ويصر على مواصلة نهج العنف والتخريب".
وفي هذا السياق نعى أبوالغيط اثنين من العسكريين البحرينيين استشهدا في هجوم تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)
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