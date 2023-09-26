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الجامعة العربية تدين استمرار الهجمات الحوثية الغادرة

9/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- دانت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء استمرار الهجمات الحوثية "الغادرة" رغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار.
وحمل الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط في بيان مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي "يمعن في رفض كل نداءات السلام ويصر على مواصلة نهج العنف والتخريب".
وفي هذا السياق نعى أبوالغيط اثنين من العسكريين البحرينيين استشهدا في هجوم تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ط م ا



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