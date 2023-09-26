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سيؤول: تحالفنا مع الولايات المتحدة سيقضي على نظام بيونغ يانغ إذا استخدم الأسلحة النووية

9/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 9 (كونا) -- وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة الى كوريا الشمالية قائلا إن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة سيقضي على نظام بيونغ يانغ إذا استخدم الأسلحة النووية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء ان ذلك جاء في خطاب ألقاه يون سيوك-يول بمناسبة يوم القوات المسلحة ال75 الذي يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر إحياء لذكرى تأسيس القوات المسلحة للبلاد.
وقال رئيس كوريا الجنوبية خلال مراسم تذكارية أقيمت في قاعدة سيؤول الجوية في سيونغنام جنوب العاصمة "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه".
وأشار إلى أن "النظام (في بوينغ يانغ) يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية" مضيفا ان "هذا يشكل تهديدا وجوديا لشعبنا وتحديا خطيرا للسلام العالمي".
وتابع "استنادا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة وموقف الاستعداد القوي سينتقم جيشنا على الفور من أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.. وفي حال استخدامها الأسلحة النووية فسيتم القضاء على نظامها من خلال رد فعل ساحق من قبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وشدد على أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها.
وتعهد رئيس كوريا الجنوبية ببذل كل ما في وسعه كقائد أعلى للقوات المسلحة لبناء "جيش قوي يغرس الخوف في العدو والثقة في الشعب" قائلا: "لقد تعلمنا من التاريخ أن جيشا قويا وحده هو الذي يمكنه ضمان السلام الحقيقي".
وأشار إلى إعلان واشنطن الذي اعتمده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في أبريل وإطار التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي تم وضعه خلال القمة الثلاثية في كامب ديفيد الشهر الماضي قائلا إن "الآليتين ستساعدان في تعزيز الردع ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية". (النهاية)

م ك ط م ا



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