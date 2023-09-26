سيؤول: تحالفنا مع الولايات المتحدة سيقضي على نظام بيونغ يانغ إذا استخدم الأسلحة النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 9 (كونا) -- وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة الى كوريا الشمالية قائلا إن تحالف بلاده مع الولايات المتحدة سيقضي على نظام بيونغ يانغ إذا استخدم الأسلحة النووية.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء ان ذلك جاء في خطاب ألقاه يون سيوك-يول بمناسبة يوم القوات المسلحة ال75 الذي يتم الاحتفال به في الأول من أكتوبر إحياء لذكرى تأسيس القوات المسلحة للبلاد.
وقال رئيس كوريا الجنوبية خلال مراسم تذكارية أقيمت في قاعدة سيؤول الجوية في سيونغنام جنوب العاصمة "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه".
وأشار إلى أن "النظام (في بوينغ يانغ) يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية" مضيفا ان "هذا يشكل تهديدا وجوديا لشعبنا وتحديا خطيرا للسلام العالمي".
وتابع "استنادا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة وموقف الاستعداد القوي سينتقم جيشنا على الفور من أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.. وفي حال استخدامها الأسلحة النووية فسيتم القضاء على نظامها من خلال رد فعل ساحق من قبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وشدد على أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها.
وتعهد رئيس كوريا الجنوبية ببذل كل ما في وسعه كقائد أعلى للقوات المسلحة لبناء "جيش قوي يغرس الخوف في العدو والثقة في الشعب" قائلا: "لقد تعلمنا من التاريخ أن جيشا قويا وحده هو الذي يمكنه ضمان السلام الحقيقي".
وأشار إلى إعلان واشنطن الذي اعتمده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في أبريل وإطار التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الذي تم وضعه خلال القمة الثلاثية في كامب ديفيد الشهر الماضي قائلا إن "الآليتين ستساعدان في تعزيز الردع ضد البرنامج النووي لكوريا الشمالية". (النهاية)
م ك ط م ا
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