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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو ينخفض إلى 327ر0

9/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 376ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 49ر0 في المئة إلى مستوى 338ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث / خ د ع




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