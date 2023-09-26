الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو ينخفض إلى 327ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 29ر0 في المئة إلى مستوى 376ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 49ر0 في المئة إلى مستوى 338ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث / خ د ع
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