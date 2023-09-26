مصر تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- دانت مصر الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي "الغادر" الذي أسفر عن استشهاد اثنين من الجنود البحرينيين وإصابة عدد آخر أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني.
ودعت مصر إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)
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