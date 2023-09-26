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مصر تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على قوة دفاع البحرين

9/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- دانت مصر الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به جماعة الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي "الغادر" الذي أسفر عن استشهاد اثنين من الجنود البحرينيين وإصابة عدد آخر أثناء تأديتهم لمهام الواجب الوطني.
ودعت مصر إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية الشقيقة.
وكان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلن أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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