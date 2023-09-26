وزارة الصحة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والتدريب تعزيزا لخدمات الرعاية الصحية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منصور البراك ونيران النصار

(تقرير)

الكويت - 26 - 9 (كونا) -– مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم واستخدامها في مختلف المجالات بادرت وزارة الصحة الكويتية باستخدامها في التشخيص والعلاج وتدريب كوادرها على مواكبة التطورات المتخصصة وصولا إلى أفضل الخدمات والرعاية الطبية والصحية.

وحرصت الوزارة على وضع خطط لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في مستشفياتها لتحسين سرعة ودقة التشخيصات والكشف عن الأمراض والمساعدة في الرعاية السريرية وتعزيز البحوث الصحية وتطوير الأدوية والعمليات الإدارية.

وعن أهم المبادرات التي أطلقتها المستشفيات الحكومية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الدكتور سليمان المزيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنه ثبت علميا فوائد الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الطب لاسيما في التشخيص بالأشعة والعمليات الجراحية والأبحاث العلمية.

وأضاف المزيدي أن الذكاء الاصطناعي يساعد في التقليل من الأخطاء الطبية ويساهم في تسهيل إجراء العمليات الجراحية المختلفة ضمن وقت أقل من العمليات التقليدية علاوة على أنه يعطي نتائج دقيقة.

وأوضح أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى جابر بالعمليات والمناظير وأجهزة تدفق الدم باستخدام تقنية (ICG) وجهاز الروبوت وفي عدة تخصصات منها الجراحة العامة والمسالك البولية وأمراض النساء والولادة.

وذكر أنه تم إجراء عملية جراحية في مستشفى جابر عبر تقنية حديثة باستخدام جهاز (أولمبس) وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها في منطقة الخليج العربي.

وبين أن ذلك استلزم استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد مع الواقع المعزز لمساعدة الطبيب في إجراء العملية بشكل ثلاثي الأبعاد وفي الوقت نفسه تعرض أشعة المريض على الشاشة حيث تبين أجزاء الجسم الداخلية.

وقال المزيدي إن مستشفى جابر نجح أيضا في إجراء أول منظار جهاز هضمي بواسطة الذكاء الاصطناعي ‎للتعرف على أورام القولون والمعدة بدقة متناهية عبر تقنية تطبق للمرة الأولى في الكويت كما أعطى الذكاء الاصطناعي دقة متناهية في كشف الأورام التي كانت لا ترى بالعين المجردة.

وأفاد بأن هذا الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي أثناء إجراء مناظير القولون أو المعدة يهدف إلى زيادة معدل الكشف عن الأورام الحميدة في وقت إجراء التنظير القولوني مما يسهم في سرعة ودقة الاكتشاف وتحسين النتائج السريرية.

وعن وجود مركز تدريبي جراحي في مستشفى جابر متخصص بالذكاء الاصطناعي كشف المزيدي أنه سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل وهذا المركز يستخدم أحدث التقنيات الحديثة ويساعد على تطوير عمل الأطباء وفيه أجهزة طباعة ثلاثية الأبعاد ومركز أبحاث متكامل.

وأشار إلى أن هناك غرفة في المستشفى تسمى (الواقع الافتراضي) يستطيع الطبيب من خلالها الدخول إلى الواقع الافتراضي حيث يتم عرض عدة حالات مرضية على الأطباء ليتم تدريبهم على اجراء العمليات من خلال أحدث التقنيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت عام 2021 أول تقرير عالمي لها عن الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة متضمنا ستة مبادئ توجيهية لاستخدامه معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصا جمة تبشر بتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية في العالم لكنه رهين بوضع الأخلاقيات وحقوق الإنسان في صلب تصميمه واستخداماته.

وأوضحت أن تقريرها بشأن الأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة جاء ثمرة عامين من مشاورات عقدها فريق خبراء دوليين في وقت قال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غيبريسوس إنه على غرار كل تكنولوجيا جديدة ينطوي الذكاء الاصطناعي على إمكانات ضخمة تؤهله لتحسين صحة ملايين الأفراد في العالم.

وأفاد غيبريسوس بأن تقرير المنظمة يقدم للبلدان دليلا عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من منافع الذكاء الاصطناعي والعمل في الآن ذاته على التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطره وتجنب محاذيره.

وقد بينت (الصحة العالمية) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتحسين سرعة تشخيص الأمراض وإجراء الفحوصات ودقتهما كما الحال في بعض البلدان المتقدمة التي بدأت استخدامه والمساعدة في الرعاية السريرية وتعزيز الأبحاث الطبية وتطوير العقاقير ودعم شتى تدخلات الصحة العامة مثل ترصد الأمراض والاستجابة للفاشيات وإدارة نظم الصحة.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمرضى التحكم بقدر أكبر في رعايتهم الصحية وتعميق فهمهم لاحتياجاتهم المتطورة والمساعدة في سد النقص بالحصول على الخدمات الصحية في البلدان والمجتمعات التي تعوزها الموارد ويصعب فيها وصول المرضى إلى العاملين في الصحة والمهنيين الطبيين. (النهاية) م ب ر / ن س ن / ت م