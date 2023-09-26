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الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

9/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الأخبار الدولية:

دبي - انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي ضمن دورته الحادية والعشرين تحت شعار "مستقبل الإعلام العربي" بمشاركة أكثر من 160 مؤسسة إعلامية من 16 دولة عربية وعالمية ونخبة من الإعلاميين لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي وتأثير تكنولوجيا الذكاء الصناعي على صناعة الإعلام.
مدريد - أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة يحتفي في العاصمة السعودية الرياض غدا بيوم السياحة العالمي في حدث يوصف بأنه أكبر احتفاء بالذكرى التي انطلقت قبل 43 عاما. (من هنادي وطفة)




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