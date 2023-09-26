الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الأخبار الدولية:
دبي - انطلاق فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي ضمن دورته الحادية والعشرين تحت شعار "مستقبل الإعلام العربي" بمشاركة أكثر من 160 مؤسسة إعلامية من 16 دولة عربية وعالمية ونخبة من الإعلاميين لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي وتأثير تكنولوجيا الذكاء الصناعي على صناعة الإعلام.
مدريد - أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة يحتفي في العاصمة السعودية الرياض غدا بيوم السياحة العالمي في حدث يوصف بأنه أكبر احتفاء بالذكرى التي انطلقت قبل 43 عاما. (من هنادي وطفة)
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