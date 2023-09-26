أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة يحتفي بيوم السياحة العالمي في السعودية غدا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة

مدريد - 26 - 9 (كونا) -- يحتفي أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة في العاصمة السعودية الرياض غدا بيوم السياحة العالمي في حدث يوصف بأنه أكبر احتفاء بالذكرى التي انطلقت قبل 43 عاما.

ويشارك في الحدث الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم تحت شعار (السياحة والاستثمار الأخضر) بهدف الدعوة إلى "الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار".

ويأتي القطاع السياحي في السعودية بين أهم المحاور الرئيسية في (رؤية المملكة 2030) بهدف الاسهام في توفير فرص وظيفية وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية.

ووصفت منظمة السياحة العالمية السعودية بأنها ثاني أسرع وجهة سياحية نموا في العالم بعدما نما عدد الزوار القادمين إلى المملكة بنسبة 64 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

وفي إطار مساعي المملكة للتحول الى مركز جذب لقطاعي الأعمال والسياحة وافق مجلس الوزراء السعودي أواخر الشهر الماضي على نظام جديد للسياحة.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا.

وأضاف "أن هذا الأمر سيكون عاملا حاسما لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميا ضمن أكثر الدول جذبا للسياح من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة".

ويمنح النظام الجديد المرونة الكافية لقطاع السياحة نظرا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة من خلال أداة جديدة وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية التي تهدف الى خلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.

ويشمل حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية كما يتضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية وأن هذه الإجراءات تأتي لتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.

وكشف الخطيب أن وزارته وضعت خططا لقطاع السفر والسياحة تمثل 3 في المئة من سوق العمل مبينا أن السياحة في المملكة حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 45ر4 بالمئة فيما تعتزم المملكة استثمار أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.

وفي رسالته السنوية بمناسبة يوم السياحة العالمي قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي ان "السياحة ركن من أركان اقتصاداتنا تؤدي دورا محوريا في مجتمعاتنا وفي حياتنا الفردية وتقدم حلولا لبعض أكبر التحديات التي تواجهنا بما في ذلك الطوارئ المناخية والحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة".

وأضاف ان عام 2023 كان الأكثر حرا على الإطلاق وان الظواهر المناخية القصوى مثل موجات الحر الشديد قد تصبح أمرا مألوفا لافتا في هذا السياق الى ضرورة ان تتكيف السياحة مع تلك الظروف.

وقال انه يتعين إعادة النظر في كيفية تمويل القطاع السياحي لافتا إلى الحاجة إلى تيسير دعم المستثمرين من جميع الأنواع للمشاريع السياحية على نحو يمكنهم من إحداث تغيير فيما أكد الحاجة إلى استثمارات من شأنها أن تمكن السياحة من بناء مستقبل أفضل وأكثر إنصافا للجميع.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في رسالته السنوية أيضا ان السياحة قوة هائلة يمكن تسخيرها لدفع عجلة التقدم وتعزيز التفاهم المتبادل.

وأضاف ان حالة الطوارئ المناخية تهدد اليوم عددا من وجهات السفر كما تهدد البقاء ذاته للمجتمعات المحلية والاقتصادات التي تعتمد على السياحة مشيرا إلى ان الكثير من البلدان النامية المتأثرة بشدة بتغير المناخ تواجه أيضا عجزا متزايدا في الاستثمار وأزمة في تكلفة المعيشة.

وأضاف "في هذا اليوم العالمي للسياحة نقر بالحاجة الماسة إلى استثمارات خضراء توظف في بناء قطاع سياحي يحقق الخير للناس وللكوكب".

وشدد في هذا السياق على ضرورة استثمار الحكومات والشركات في ممارسات سياحية مستدامة يمكن أن تصمد في مواجهة الأزمات مشيرا إلى ان جهات القطاع الخاص الفاعلة يجب ان تعتمد مسارات تفضي إلى التقليل من الانبعاثات إلى درجة الصفر وأن تخفض استهلاكها من الطاقة وأن تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ان "الاستثمارات المحددة الهدف يمكن ان توفر فرص العمل وان تدعم الأعمال التجارية والصناعات المحلية وأن تؤدي في الوقت نفسه إلى التخفيف من الآثار البيئية للسياحة وإلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز ثقافاتها والمساهمة أيضا في أنظمة الحماية الاجتماعية الأساسية لأن الاستثمار في السياحة المستدامة هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع".

وفي هذه المناسبة السنوية قالت المنظمة ان حالة الاضطراب العام التي لحقت بقطاع السياحة جراء جائحة فيروس (كوفيد 19) أبرزت الفرصة لإعادة تعريف وإعادة تحديد اتجاه الاستثمارات السياحية بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.

وانطلاقا من ذلك حددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.

وسلطت المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات التقليدية منها وغير التقليدية الموجهة على نحو أفضل تجاه الناس وكوكب الأرض والازدهار لتمكين السياحة من تحقيق امكانياتها الهائلة في توفير الفرص للناس وبناء المرونة وتسريع العمل المناخي وزيادة الاستدامة لكوكب الأرض وتحقيق ازدهار شامل استنادا إلى ركائز الابتكار وريادة الأعمال.

وحددت المنظمة العالمية للسياحة الاستثمارات باعتبارها أولوية رئيسية للقطاع لافتة إلى انها تشكل جسرا بين الدول الأعضاء والمقاصد السياحية والمؤسسات والمستثمرين فيما أكدت ان تلك الجهود والمساعي ستتكلل في يوم السياحة العالمي 2023 الذي سيطلق دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية والمستثمرين في القطاع الخاص لحثهم على الالتفاف حول استراتيجية استثمارية سياحية جديدة.

وفي الاحتفال العالمي بالسياحة في الرياض الذي يستمر يومين سيلقى الضوء على أهمية الاستثمار في مشاريع تخدم مصالح الناس والشعوب من خلال الاستثمارات في التعليم والمهارات وكوكب الأرض من خلال الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتسريع التحول الأخضر والازدهار من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال.

وتعتبر السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي توفر فرص عمل حول العالم حيث عمل في القطاع في عام 2019 شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في مختلف بلدان العالم وأثبتت السياحة انها أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر رئيس للتوظيف له تأثير مضاعف على القطاعات الأخرى التي تساهم في التنمية الريفية.

وتحتفل المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها بيوم السياحة العالمي منذ عام 1980 وتضم في عضويتها 159 دولة وأكثر من 500 عضو منتسب يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجمعيات السياحية وسلطات السياحة المحلية على مستوى العالم.

ويعد هذا اليوم موعدا سنويا لبحث تحديات السياحة الدولية وسبل تعزيزها ومناقشة القضايا التي حددتها الأمم المتحدة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور صناعة السياحة في تحقيقها. (النهاية) ه ن د / ط م ا