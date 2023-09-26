الجغبير يثمن دعم وزارة الصناعة للقطاع عبر صندوق وبرامج متخصصة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- ثمن رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، دعم وزارة الصناعة والتجارة والتموين للصناعات الوطنية، بتقديم منح مالي بقيمة 13 مليون دينار وضمانات مالية غير مستردة لنحو 222 منشأة صناعية، عبر برامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة؛ تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات.
وأثنى الجغبير، في بيان اليوم الثلاثاء، على الجهود التي بذلت لإعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية المختارة، والتي تستفيد من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة.
وقال إن البرنامج يبرز حرص الحكومة والوزارة على دعم القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية أن يستمر في المستقبل، انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي والحاجة إلى تعزيزه وتطويره.
وتوزعت الطلبات التي جرى اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي؛ برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3 ملايين و 154 ألف دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى، بإجمالي منح مالية قيمتها 8 ملايين و648 ألف دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.
--(بترا)
ع ن/أ م/ ف ج
26/09/2023 10:24:46
MENAFN26092023000117011021ID1107142044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.