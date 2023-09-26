الجغبير يثمن دعم وزارة الصناعة للقطاع عبر صندوق وبرامج متخصصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- ثمن رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، دعم وزارة الصناعة والتجارة والتموين للصناعات الوطنية، بتقديم منح مالي بقيمة 13 مليون دينار وضمانات مالية غير مستردة لنحو 222 منشأة صناعية، عبر برامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة؛ تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات.

وأثنى الجغبير، في بيان اليوم الثلاثاء، على الجهود التي بذلت لإعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية المختارة، والتي تستفيد من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة.

وقال إن البرنامج يبرز حرص الحكومة والوزارة على دعم القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية أن يستمر في المستقبل، انطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي والحاجة إلى تعزيزه وتطويره.

وتوزعت الطلبات التي جرى اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي؛ برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3 ملايين و 154 ألف دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى، بإجمالي منح مالية قيمتها 8 ملايين و648 ألف دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.

--(بترا)

ع ن/أ م/ ف ج

26/09/2023 10:24:46