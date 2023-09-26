خبراء بالأمن السيبراني يؤكدون أهميته في القطاعات المختلفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أكد خبراء ومتحدثون في مجال الأمن السيبراني، على هامش انعقاد قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني يوم أمس الاثنين، أهمية الأمن السيبراني في القطاعات المختلفة.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، تم إطلاق قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني بمشاركة واسعة من قطاعات أكاديمية وسياسية ورجال أعمال وقادة ورؤساء لمراكز الأمن السيبراني في العديد من الدول، حيث كانت فرصة جيدة للحوار والتشارك، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات وسيتم توقيع أخرى الفترة القادمة مع باقي مراكز الأمن السيبراني، فهي فرصة مهمة لتنمية التشاركية بين المركز في الأردن وفي الدول المختلفة.

وعبر رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في جمهورية مصر العربية الدكتور أحمد عبد الحافظ، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الذي يضم مجموعة من رؤساء مراكز الأمن السيبراني في المنطقة، وقال إنه استفاد كثيرا من جلسات المؤتمر، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات بين الدول في مجال الأمن السيبراني.

وعن الجهود التي بذلتها مصر في مجال الأمن السيبراني، قال إنه تم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات عام 2009، ثم تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام 2014.

وأضاف نعمل على جميع المحاور على مستوى العالم، التنظيمية والتدريبية والقانونية، كما تم إصدار قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، ومع التطور والتحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا زاد الاهتمام بالأمن السيبراني ونعتبره رحلة طويلة مرتبطة بتطور التكنولوجيا والعمليات والهجمات السيبرانية.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن الأردن قطع شوطا كبيرا في الأمن السيبراني، وذلك من خلال إنشاء المجلس والمركز الوطني للأمن السيبراني، حيث قام المركز بالعديد من الإنجازات بفضل الشراكة الحقيقية بين قطاعين الخاص والعام والقطاع الأكاديمي ومن الضروري تعزيز هذا التعاون والتسارع والتقدم.

وقال المدير التنفيذي لشركة الدائرة الخضراء المهندس محمد الخضري، نناقش اليوم أهمية مستوى الأمان والأدوات التي توفرها الشركات لتقييم مستوى الخطورة في الأمن السيبراني، اذ تشير التقارير والمؤشرات الدولية والمحلية إلى خطورة الوضع في الكثير من القطاعات في الأمن السيبراني، بسبب تطور الأدوات الهجومية مع زيادة التطور في الذكاء الاصطناعي، لذلك تعمل شركة الدائرة الخضراء على إيجاد منظومات ومناطق حماية، ما يتطلب قوة بشرية وإجراءات وسياسات في القطاعات المختلفة وتكنولوجيا متطورة.

وقالت مدير عام شركة "بي.ام.بي" المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية في مجال الأمن السيبراني، المهندسة ربى درويش، إن الأردن تقدم كثيرا في مجال الأمن السيبراني، وإن إنشاء المجلس الوطني والمركز الوطني للأمن السيبراني، كان خطوة مهمة جدا لرفع مستوى التوعية للحكومة وللقطاع الخاص في هذا المجال، وبفضل نظرتهم إلى الأمام في تقييم الشركات في تقديم خدمات الأمن السيبراني ارتفعت مكانة الأردن عالميا في مجال الأمن السيبراني.

وقال خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الدكتور عمران سالم، إن العالم حاليا يشهد العديد من التحولات الرقمية في جميع القطاعات والعمود الفقري لها جميعا هو أمن المعلومات، لاحتواء جميع الأنظمة على معلومات حساسة جدا، وبالتالي إذا لم يكن لدينا سياسات لحماية هذه المعلومات فمن الممكن أن نتعرض لتهديدات وسرقة معلومات وتوقف للأنظمة، وبالرغم من الارتياح والسهولة التي أحدثها التحول الرقمي في الكثير من المعاملات والتي ممكن أن تتوقف تماما أو يتم التلاعب بها بسبب التهديدات والاختراقات، لذلك حمايتها أولوية هامة جدا في عالم التحول الرقمي.

وأضاف أن الأردن سار بخطوات جيدة جدا ويتقدم بشكل أكبر، خاصة بقضية الحوكمة والقوانين والتشريعات في أمن المعلومات في القطاعات المختلفة، من أجل رفع سوية أمن المعلومات فيها، ما يعمل على حماية معلومات المواطنين، ونتوقع في الفترة القادمة أن يصبح لدينا ثقافة أمن المعلومات في جميع القطاعات.

وقال رئيس جامعة الحسين التقنية إسماعيل الحنطي، إن مثل هذه المؤتمرات توفر فرصة ذهبية للقاء خبراء وقادة في مجال الأمن السيبراني، وهذا مهم جدا لجامعة الحسين التقنية، كونها تقدم برنامجا خاصا للأمن السيبراني وتركز بشكل كبير عليه وتعتبره أحد أهم البرامج لديها.

وأضاف أن التركيز الأساسي اليوم على جاهزية سوق العمل من خلال التعليم، وهذا لا يتحقق إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والعام، ومثل هذا المؤتمر يطلعنا على الاتجاهات الحديثة في مجال الأمن السيبراني لتقديم محتوى قريب من حاجة السوق.

-- (بترا)

غ ح/أ م / س س

26/09/2023 10:23:50