انخفاض النفط عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ووفقا لشبكة )سي إن بي سي( الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 93.18 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 89.67 دولار.
وأكد البنكان المركزيان الأميركي والأوروبي أخيرا التزامهما بمكافحة التضخم، ما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيف أكبر اقتصاد في العالم، وهو تحذير يأتي بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ ف ج
26/09/2023 10:22:59
MENAFN26092023000117011021ID1107142042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.