عين على القدس يسلط الضوء على تزايد مخططات المشاريع الاستيطانية في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على تزايد مخططات المشاريع الاستيطانية التي تهدف لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها العربي الفلسطيني، وإحلال الصبغة اليهودية عليها.

وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس، أنه بعد المصادقة النهائية على مخطط وادي السيليكون في حي وادي الجوز في القدس المحتلة، بدأ ملف مركز شرقي مدينة القدس بالظهور، تمهيداً للمصادقة عليه في الأشهر المقبلة، حيث أنه من المقرر أن يبدأ هذا المخطط من شرق باب العامود مروراً بشارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين والزهراء، كما تشمل حدود هذا المخطط الجهة الغربية لوادي الجوز وجنوب حي الشيخ جراح، ليرتبط بشارع نابلس والمصرارة من الغرب.

وأشار التقرير إلى أن هذا المخطط يهدف إلى خدمة الأهداف الاستيطانية، ويسعى إلى شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين تحت مسمى "التطوير" في القدس الشريف.

كما أن المشاريع والمخططات التي تعمل عليها المؤسسة الاستعمارية الاحتلالية الإسرائيلية في القدس آخذة في الزيادة، بهدف تهويدها وزيادة عدد المستوطنين في الأحياء العربية، ومنها الأمثلة على هذه المشاريع، مخطط مطار قلنديا الذي وصل للمراحل النهائية في المصادقة، حيث يشتمل على بناء 9000 وحدة سكنية استيطانية وفنادق ومراكز تجارية، إضافة لمرافق عامة.

وأكد التقرير، أن بلدية الاحتلال ماضية في تنفيذ هذه المشاريع رغم عدم قانونيتها ورغم الاعتراضات عليها، حيث أنها "تتعامل مع الاعتراضات المقدمة من الفلسطينيين على أنها إجراء شكلي ولم تقبلها، رغم أن معظم الاعتراضات قانونية وتتعلق بالملكية والأضرار على السكان والمشاة، بحسب المحامي المقدسي خلدون نجم.

بدوره، قال ممثل دائرة الأوقاف الإسلامية في الاعتراض على مشروع مركز شرقي القدس، المهندس عبدالله أبو قطيش، إن سلطات الاحتلال تدعي بأن هذا المشروع يهدف لخدمة الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، إلا أن دراسة الوثائق أثبتت أن أهدافه عكس ذلك، حيث أنه يهدف بطريقة مبطنة إلى إعدام مركز المدينة وخصوصاّ شوارعها الرئيسية.

وقال التقرير إن هذه المخططات تثير المخاوف لدى المقدسيين الذين يشعرون بأن هذه المشاريع ستغير معالم المدينة المقدسة وتضيق على سكانها وتجارها، بهدف تفريغها منهم.

من جانبه، قال خبير التخطيط الحضري في القدس الشريف، الدكتور رامي نصر الله، إن إسرائيل قامت منذ العام 2018 بتسريع المصادقة على كم هائل من المخططات المتعلقة بالبناء الاستيطاني والتطوير في الجزء الغربي والمستوطنات الواقعة داخل الأراضي المحتلة، غير آبهة باعتراضات المجتمع الدولي ، كما سعت لتخطيط بعض المشاريع ذات الأهداف السياسية مثل، مركز المدينة الذي مر أكثر من 18 شهراً على السماح بتقديم الاعتراضات عليه، حيث تم تأجيل البت فيه لشهر تشرين الثاني القادم، بهدف التنسيق مع سلطتي الحدائق الوطنية والآثار، وهما يمثلان الحركة الاستيطانية المتطرفة التي تعمل على إدارة المواقع والمعالم المحيطة بالبلدة القديمة، بما فيها باب العمود وسلوان جبل المكبر.

وأوضح نصر الله، أن القرار السياسي الذي صدر في أيار الماضي من قبل الحكومة الإسرائيلية، والمتضمن تخصيص 125 مليون دولار لما يسمى "تطوير الحيز العام اليهودي"، يهدف لتقوية المكانة اليهودية في البلدة القديمة، وتطوير الموروث اليهودي في البلدة القديمة ومحيطها، وعزل المكون الفلسطيني عنها ومنعه من التطوير.

وأشار إلى أن الحركات الاستيطانية المتطرفة تعتبر ذارعاً سيادياً للحكومة الإسرائيلية منذ الثمانينيات، وأنها هي التي تقوم بالمبادرة في هذه المشاريع والحصول على التمويل الحكومي لها وأن هذه المجموعات أصبحت اليوم جزءاً من الحكومة، كما أشار إلى عدم وجود أي مخطط تفصيلي لأي من الأحياء الفلسطينية منذ عام 1967 ولغاية الآن.

وعن الجانب القانوني، بين الخبير نصر الله، أن قانون تنظيم البناء الإسرائيلي الجديد استثنى تعريف المؤسسات الخاصة من أنظمة التخطيط والبناء، بمعنى أن كل المؤسسات العامة يجب أن تكون تحت سلطة البلدية، وأن الادعاء الإسرائيلي صرح خلال جلسات الاعتراض بأنه لن يكون هنالك هدف لمصادرة الأملاك الوقفية والكنسية باعتبار أنها أملاك خاصة، ولكن من الناحية التخطيطية، لا يوجد تصنيف يسمح للأوقاف الإسلامية والكنائس بالحفاظ على أملاكها باعتبارها مؤسسات عامة، كما أكد أن عملية الاعتراض غير كافية لمقاومة هذه المخططات، وأن المطلوب هو جهود مهنية وقانونية فلسطينية مدعومة بجهات خارجية لتقوم بتخطيط الأحياء الفلسطينية.

--(بترا)

أ ن/أ م / س س

26/09/2023 09:50:19