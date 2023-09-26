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إصدار الآف التصاريح الدبلوماسية والإعلامية للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة

9/26/2023 4:29:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 أيلول- (بترا) - قالت الدائرة الأمنية في الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إنها أصدرت 10829 تصريحا للمندوبين المشاركين في الدورة 78 للجمعية العامة التي بدأت هذا الشهر.
وقال الناطق الرسمي الأممي، نقلا عن الدائرة الأمنية إن الرقم الجديد أعلى بكثير مما أصدرته الدائرة العام الماضي والذي بلغ 6755 تصريحا، مٌضيفا أنه تم إصدار 2255 تصريحا إعلاميا هذه السنة مقارنة بـ 1141 تصريحا العام الماضي.
كما أصدرت الأمم المتحدة حوالي 40 ألف تصريح مؤقت لحضور مناسبات تتعلق باجتماعات الأمم المتحدة، مقارنة بحوالي 12 ألف تصريح في العام الماضي.
-- (بترا)
م د/أ م / س س
26/09/2023 08:42:14

MENAFN26092023000117011021ID1107142039

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