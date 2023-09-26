إصدار الآف التصاريح الدبلوماسية والإعلامية للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 أيلول- (بترا) - قالت الدائرة الأمنية في الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إنها أصدرت 10829 تصريحا للمندوبين المشاركين في الدورة 78 للجمعية العامة التي بدأت هذا الشهر.
وقال الناطق الرسمي الأممي، نقلا عن الدائرة الأمنية إن الرقم الجديد أعلى بكثير مما أصدرته الدائرة العام الماضي والذي بلغ 6755 تصريحا، مٌضيفا أنه تم إصدار 2255 تصريحا إعلاميا هذه السنة مقارنة بـ 1141 تصريحا العام الماضي.
كما أصدرت الأمم المتحدة حوالي 40 ألف تصريح مؤقت لحضور مناسبات تتعلق باجتماعات الأمم المتحدة، مقارنة بحوالي 12 ألف تصريح في العام الماضي.
-- (بترا)
م د/أ م / س س
26/09/2023 08:42:14
MENAFN26092023000117011021ID1107142039
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