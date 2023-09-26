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مسؤول أممي يناقش المسألة اليمنية في الرياض

9/26/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


نيويورك 26 أيلول (بترا) قالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص إلى اليمن هانز جروندبرع، أجرى امس الأثنين، مباحثات في الرياض، مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والإقليميين والدوليين.
وقال الناطق الاعلامي باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك ان جروندبرغ التقى السفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر لبحث سير الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن إجراءات تحسين الظروف المعيشية في اليمن.
كما التقى غروندبيرغ بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الرياض لتنسيق الدعوة للسلام الدولي.
وأكد غروندبيرغ أن اليمن يحتاج إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي للسير على الطريق نحو التنمية المستدامة والسلام.
وقال دوجاريك " أن غروندبيرغ يعمل على دعم الكثير من الجهود التي شهدناها بمشاركة أطراف عديدة أثناء اجتماعهم بتشكيلات مختلفة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بناء سلام دائم ومستدام".
-- (بترا)
م د/ س س
26/09/2023 08:00:20

MENAFN26092023000117011021ID1107142038

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