أمسية قصصية ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا) - نظم اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء أمس الاثنين، أمسية قصصية على هامش فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، والذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي.
وشارك في الأمسية التي أدارها الزميل محمود الخطيب، كتاب قصة مخضرمون وشباب، حيث قرأ محمود الريماوي قصة: "فوق ما تتصور"، وقرأت بسمة النسور قصة: "الجانب المظلم من شخصيتي"، وقرأ مهند العزب شذرات قصصية قصيرة جداً منها: "بصمت"، و"صدفة"، و"يوم غائم"، وقرأت هند سليمان قصصاً قصيرة أيضاً، منها: "خذلان"، و"برق"، و"فطام"، واختتم القاص هشام مقدادي الأمسية بقراءة قصتي: "ماذا لو"، و"تيك تاك".
وتتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض في يومه السادس،و الذي يقام في معرض عمان الدولي على طريق المطار، حيث تقدم فرقة المعارج الفنية مجموعة من المدائح النبوية، عند الخامسة مساءً، تليها أمسية شعرية نبطية، يشارك فيها: عليان العدوان، والدكتور محمد مجاور العمر، وهاشم العظمات، ومحمد الطورة، وراكان المساعيد، وتديرها بسمة عليمات.
و يقدم الروائيان الجزائري واسيني الأعرج، والأردني جلال برجس اليوم عند الساعة السابعة والربع، شهادتيهما في تجربتهما الابداعية، في ندوة حوارية يديرها موفق ملكاوي، تليها ندوة تناقش "المكتبات العامة وتعزيز حضور الكتاب الورقي"، يشارك فيها: الدكتور ثامر الشوبكي، وغالب مسعود، والدكتور نجيب الشرجي، ويديرها الدكتور ربحي عليان.
- - (بترا)
م خ/اص / س س
26/09/2023 07:46:42
MENAFN26092023000117011021ID1107142037
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