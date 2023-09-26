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أمسية قصصية ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب

9/26/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا) - نظم اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء أمس الاثنين، أمسية قصصية على هامش فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، والذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي.
وشارك في الأمسية التي أدارها الزميل محمود الخطيب، كتاب قصة مخضرمون وشباب، حيث قرأ محمود الريماوي قصة: "فوق ما تتصور"، وقرأت بسمة النسور قصة: "الجانب المظلم من شخصيتي"، وقرأ مهند العزب شذرات قصصية قصيرة جداً منها: "بصمت"، و"صدفة"، و"يوم غائم"، وقرأت هند سليمان قصصاً قصيرة أيضاً، منها: "خذلان"، و"برق"، و"فطام"، واختتم القاص هشام مقدادي الأمسية بقراءة قصتي: "ماذا لو"، و"تيك تاك".
وتتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض في يومه السادس،و الذي يقام في معرض عمان الدولي على طريق المطار، حيث تقدم فرقة المعارج الفنية مجموعة من المدائح النبوية، عند الخامسة مساءً، تليها أمسية شعرية نبطية، يشارك فيها: عليان العدوان، والدكتور محمد مجاور العمر، وهاشم العظمات، ومحمد الطورة، وراكان المساعيد، وتديرها بسمة عليمات.
و يقدم الروائيان الجزائري واسيني الأعرج، والأردني جلال برجس اليوم عند الساعة السابعة والربع، شهادتيهما في تجربتهما الابداعية، في ندوة حوارية يديرها موفق ملكاوي، تليها ندوة تناقش "المكتبات العامة وتعزيز حضور الكتاب الورقي"، يشارك فيها: الدكتور ثامر الشوبكي، وغالب مسعود، والدكتور نجيب الشرجي، ويديرها الدكتور ربحي عليان.
- - (بترا)
م خ/اص / س س
26/09/2023 07:46:42

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